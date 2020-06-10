У Адама очень активные поклонники.

Бывший американский фигурист и открытый гей Адам Риппон, который пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим транссексуалам от лица Алексея Ягудина, ответил на его извинения.

«Он извинился, но я это не принимаю. Он может взять свои извинения, гомофобные, трансфобные и расистские комментарии, а также свою золотую медаль Олимпиады и засунуть их прямо в жопу».

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Инцидент немедленно был занесен в википедию.

«Только что сходил на его страницу в Вики, чтобы посмотреть, действительно ли он сам выигрывал золото или просто был частью национальной допинговой схемы. Вместо этого нашел вот это. Это действительно работает», – заметил один из подписчиков.

В настоящий момент правка удалена, но ее еще можно найти в истории изменений страницы Ягудина.

Подписчики Риппона в комментариях потребовали лишить Ягудина золота Солт-Лейка.

Ягудин воюет не только с ЛГБТ. Он высказывался против полных людей, а фолловеры зовут его сатанистом

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