Алексей Ягудин с золотой медалью Олимпийских игр-2002
Фото: Getty Images
У Адама очень активные поклонники.
Бывший американский фигурист и открытый гей Адам Риппон, который пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим транссексуалам от лица Алексея Ягудина, ответил на его извинения.
«Он извинился, но я это не принимаю. Он может взять свои извинения, гомофобные, трансфобные и расистские комментарии, а также свою золотую медаль Олимпиады и засунуть их прямо в жопу».
«Никому не желаю смерти и прошу прощения». Ягудин извинился за слова о транссексуалах
Инцидент немедленно был занесен в википедию.
«Только что сходил на его страницу в Вики, чтобы посмотреть, действительно ли он сам выигрывал золото или просто был частью национальной допинговой схемы. Вместо этого нашел вот это. Это действительно работает», – заметил один из подписчиков.
В настоящий момент правка удалена, но ее еще можно найти в истории изменений страницы Ягудина.
- Подписчики Риппона в комментариях потребовали лишить Ягудина золота Солт-Лейка.
Ягудин воюет не только с ЛГБТ. Он высказывался против полных людей, а фолловеры зовут его сатанистом
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