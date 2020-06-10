«Беру с тебя пример». Медведева поддержала фигуриста-гея, которого оскорбил Ягудин

Женя вступилась за Адама Риппона и отписалась от Ягудина.

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала бывшего американского фигуриста Адама Риппона, который стал объектом оскорблений со стороны Алексея Ягудина.

Риппон, который является открытым геем, сделал пожертвование в фонд поддержки темнокожих транссексуалов. Ягудин пожелал Адаму смерти, написав в инстаграме: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!» Позже Алексей принес извинения, однако Риппон не принял их.

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«Я направил еще 1000 долларов в фонд поддержки темнокожих транссексуалов и сделал это от имени Алексея Ягудина. Потому что, когда я сделал это в первый раз, он сказал, что люди вроде меня должны умереть. Я не принимаю твоих извинений, убирайся из моего инстаграма», – написал Риппон.

«Отличный ответ! Беру с тебя пример по части того, как реагировать на хейт», – написала Медведева под постом Риппона и отписалась от профиля Ягудина.

Риппон сделал первое пожертвование в фонд темнокожих транссексуалов, раскритиковав автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Роулинг не понравилось, что в материале Devex вместо слова «женщины» использовалось сочетание «люди с менструацией». В ответ Риппон послал Джоан на *** [хрен].

Писательницу обвинили в ненависти к транссексуалам, так как менструация бывает не только у женщин.

Ягудин воюет не только с ЛГБТ. Он высказывался против полных людей, а фолловеры зовут его сатанистом

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Фигурное катание «Когда же вы сдохнете? Ошибка земли». Ягудин обругал Риппона за защиту трансгендеров 07/06/2020 В 21:45