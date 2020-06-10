Фигурное катание

Гном Гномыч и Пухляш из Little Big станцевали под песню «Uno»

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Eurosport

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 29 минут

Жаль, что Евровидение-2020 не состоялось – Ильич и его команда вполне могли занять первое место.

В инстаграме сына Евгения Плющенко Саши появилось новое видео.

В нем мама парнишки Яна Рудковская отказывает актеру Дмитрию Красилову (он же – «Пухляш из Little Big») в его желании попасть на подтанцовку к Диме Билану. Затем в кадре появляется Гном Гномыч, отталкивает маму и танцует вместе с Красиловым под песню «Uno».

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  • Liitle Big должны были поехать с песней «Uno» на Евровидение-2020, однако соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
  • В ролике Пухляш напевает песню «Believe Me» Димы Билана – с ней российский исполнитель победил на Евровидении-2008. Вместе с Биланом на сцене Евровидения выступал Плющенко.

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