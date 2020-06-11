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«Это какой-то маразм». Навка – об удалении «Унесенных ветров» с HBO из-за расизма

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Татьяна Навка

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Татьяна назвала произошедшее перегибом.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала удаление фильма «Унесенные ветром» с американской стриминговой платформы HBO Max.

«Уже многие об этом написали, и я тоже не могу промолчать! Одна из моих любимых книг, а также фильмов. Как это возможно?! Это какой-то маразм... Другого слова я даже подобрать не могу к тому, что на фоне массовой истерии в США (да, на мой взгляд, это именно так, это уже давно вышло из адекватного протеста и борьбы за свои права) HBO удалили из библиотеки легендарный фильм «Унесенные ветром»!

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Это же до какой степени ума надо дойти, чтобы так поступить?! Я как человек баланса всегда против перегибов в какую-то сторону, потому что любое прекрасное дело, доведенное до фанатизма – это уже плохо, и в итоге результат будет обратный, вместо прогресса – сплошной регресс. Боюсь даже представить, что будет следующим... «Том Сойер», «Зеленая миля»?» – написала 45-летняя Навка.

  • НВО посчитал, что в фильме 1939 года, получившем 8 «Оскаров» (рекорд на тот момент), есть расовые предрассудки.
  • Кинолента вернется в библиотеку только вместе с пояснением ее исторического контекста.

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