Татьяна назвала произошедшее перегибом.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала удаление фильма «Унесенные ветром» с американской стриминговой платформы HBO Max.

«Уже многие об этом написали, и я тоже не могу промолчать! Одна из моих любимых книг, а также фильмов. Как это возможно?! Это какой-то маразм... Другого слова я даже подобрать не могу к тому, что на фоне массовой истерии в США (да, на мой взгляд, это именно так, это уже давно вышло из адекватного протеста и борьбы за свои права) HBO удалили из библиотеки легендарный фильм «Унесенные ветром»!

Фигурное катание Избиение партнером, треугольник с Грищук, роман с Башаровым. Лавстори Навки и Жулина 22/05/2020 В 10:30

Это же до какой степени ума надо дойти, чтобы так поступить?! Я как человек баланса всегда против перегибов в какую-то сторону, потому что любое прекрасное дело, доведенное до фанатизма – это уже плохо, и в итоге результат будет обратный, вместо прогресса – сплошной регресс. Боюсь даже представить, что будет следующим... «Том Сойер», «Зеленая миля»?» – написала 45-летняя Навка.

НВО посчитал, что в фильме 1939 года, получившем 8 «Оскаров» (рекорд на тот момент), есть расовые предрассудки.

Кинолента вернется в библиотеку только вместе с пояснением ее исторического контекста.

Американский фигурист-гей от имени Ягудина пожертвовал 1000 долларов темнокожим транссексуалам

Подписывайся на нас в инстаграме

Фигурное катание Навка поборола коронавирус, Песков еще в больнице 21/05/2020 В 12:50