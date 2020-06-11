Фигурное катание

«Шпагат уже как у Загитовой». 45-летняя Навка показала шикарную растяжку

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Алина Загитова и Татьяна Навка

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
минута назад

Татьяна готовится блистать на новом ледовом шоу.

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка показала вертикальный шпагат в процессе подготовки к ледовому шоу «Лебединое озеро».

«Время для спорта. Растяжка сейчас занимает большую часть времени, стремлюсь к грации Майи Плисецкой! Потому что впереди «Лебединое озеро» на льду! Вертикальный шпагат уже как у Алины Загитовой! Осторожно, без специальной подготовки не повторять!» – написала 45-летняя Навка.

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  • Навка выиграла ОИ-2006 в дуэте с Романом Костомаровым.
  • Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступала в ее шоу «Спящая красавица».

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