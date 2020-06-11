Даже Гномыч уже не выдерживает.

В сети появилось еще одно яркое видео из дома семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

На этот раз Пухляш из Little Big показал настолько впечатляющий скилл, что к нему присоединились Рудковская и Гном Гномыч. В одном из эпизодов танцор демонстрирует маме и сыну, как грамотно танцевать тверк – на этом моменте Гномыч схватился за голову.

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Ранее Пухляш научил юного фигуриста грамотно двигаться под песню «Uno».

Liitle Big должны были поехать с треком на Евровидение-2020, однако соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Гном Гномыч и Пухляш из Little Big станцевали под песню «Uno»

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