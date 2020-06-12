Александра Трусова
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Но добрых комментарие все-таки больше.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой из фигуристок восстановила элемент ультра-си после локдауна.
15-летняя Трусова исполнила четверной лутц на сборе в Кисловодске, видео появилось на странице тренера Сергея Розанова в инстаграме. «Один сделан», – подписал он видео.
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В комментариях Трусовой и Розанову припоминают уход от Тутберидзе к Плющенко.
«Спортсмены, которых тренировала Этери, делают это хорошо».
«Недокрут».
«Предатели», – фолловеры пишут и такое.
- В межсезонье Трусова и Розанов перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
- Анна Щербакова и Алена Косторная еще не публиковали видео исполнение элементов ультра-си после карантина.
Косторная и Щербакова вышли на лед после локдауна. Они спотыкались, но через неделю вернули тройные
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