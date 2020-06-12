Фигурное катание

Трусова восстановила четверной лутц после карантина. В комментариях ее называют предательницей

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Александра Трусова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Но добрых комментарие все-таки больше.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой из фигуристок восстановила элемент ультра-си после локдауна.

15-летняя Трусова исполнила четверной лутц на сборе в Кисловодске, видео появилось на странице тренера Сергея Розанова в инстаграме. «Один сделан», – подписал он видео.

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В комментариях Трусовой и Розанову припоминают уход от Тутберидзе к Плющенко.

«Спортсмены, которых тренировала Этери, делают это хорошо».

«Недокрут».

«Предатели», – фолловеры пишут и такое.

  • В межсезонье Трусова и Розанов перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
  • Анна Щербакова и Алена Косторная еще не публиковали видео исполнение элементов ультра-си после карантина.

Косторная и Щербакова вышли на лед после локдауна. Они спотыкались, но через неделю вернули тройные

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