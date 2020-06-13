Николай четыре раза женился, четыре раза развелся и стал мемом.

«Вижу Колю – теряю волю»: такой мем придумали поклонницы фигурного катания про Николая Морозова – бывшего ледового танцора, получившего мировую известность как тренер и хореограф. Шлейф бывших жен и девушек 44-летнего Морозова неисчислим, а на его очередное увлечение можно делать ставки.

Пик карьеры Морозова-фигуриста – 18-е место на Олимпиаде в Нагано-1998: он выступал в дуэте с Татьяной Навкой за Белоруссию. Некоторые источники сообщают, что для получения гражданства Николаю пришлось вступить с партнершей в фиктивный брак. В 1999-м, после окончания спортивной карьеры, он женился на французской фигуристке Каролин Дюарин и стал отцом дочери Аннабель. Сейчас девушка под руководством отца выступает в танцах на льду с Андреем Багиным и входит в основной состав сборной России на сезон-2020/21. В рунете популярна шутка, предлагающая идентифицировать дочь Морозова и новую возлюбленную – как правило, они примерно одного возраста.

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С Дюарин Морозов развелся в 2004-м – к этому времени он успел поработать в тандеме с Татьяной Тарасовой, поставить Алексею Ягудину легендарную «Зиму» и начать самостоятельную тренерскую работу. Николай принял канадскую танцевальную пару Ше-Линн Бурн/Виктор Крац, привел учеников к золоту ЧМ-2003, а через два года женился на Ше-Линн. Еще через два года последовал развод. Сейчас Бурн, как и ее бывший муж – очень востребованный хореограф. Она активно работает с Евгенией Медведевой, а в прошлое межсезонье ставила программы Елизавете Туктамышевой.

В 2006 году Морозов стал тренировать японскую одиночницу Мики Андо – конечно же, между коучем и фигуристкой завертелся роман. Николай и Мики планировали свадьбу, но что-то не сложилось. По одной версии, воспротивилась мама спортсменки – воспитанную в строгих японских традициях женщину не устраивала репутация дочкиного жениха по части личной жизни. По другой – Морозову предложили готовить российских фигуристов к Олимпиаде в Сочи, предоставив чуть ли не неограниченный лед в Новогорске и иные преференции. В 2013-м Мики Андо родила дочь. Морозов открестился, заявив, что бывшая герлфренд ничего не говорила ему о беременности, а сама Мики сказала, что Николай – не отец ее ребенка.

Мики Андо и Николай Морозов Фото: Getty Images

Нового тренера как раз искала талантливая танцевальная пара, подающая надежды в том числе на Сочи – Елена Ильиных и Никита Кацалапов. Ильиных на момент начала сотрудничества было 17, и на фанатских форумах строили теории, повторится ли история. Разумеется, повторилась – Морозов увлекся несовершеннолетней ученицей и взял ее в семейный отпуск вместе с дочерью. Со спортивной точки зрения проект получился максимально удачным: Ильиных и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами в команде и взяли бронзу в личном турнире. Но потом журналист Артур Вернер вбросил инсайд, что Морозов изменил Елене с грузинской фигуристкой Элене Гедеванишвили, а после Сочи пара Ильиных/Кацалапов распалась. Александр Жулин, бывший тренер ребят непрозрачно намекнул на причины.

«Когда оба партнера – ярко выраженные лидеры, это зачастую мешает нормальной работе. Во-вторых, кто-то из них влюбляется в третьего человека. И сейчас у Лены Ильиных и Никиты Кацалапова тоже возникла аналогичная ситуация. Когда получается любовный треугольник или прочие помехи, пара не может долго существовать, какой бы перспективной она ни казалась».

После спортивной размолвки Ильиных и Кацалапова Морозов вернулся в США, где среди прочих стал тренировать пару Василиса Даванкова/Александр Энберт. Василиса была на четыре года младше Ильиных – 17-летняя девушка быстро очаровала тренера, годящегося ей в отцы, и после совершеннолетия вышла за него замуж.

«Родители, конечно, были немного шокированы, но они меня поняли в конце концов. Не без скандалов, но мы не перестали с ними общаться из-за моих отношений. Все в итоге сложилось так, как я хотела», – рассказала Даванкова – дочь известного бизнесмена Александра Даванкова, владельца концерна «Фаберлик».

Как и предыдущие браки Морозова, этот не продержался долго. Николай тренировал в США, Василиса плотно занялась видеоблогингом и стала чаще бывать в Москве – расстояние не пошло на пользу отношениям.

«Да, мы были женаты, да, мы развелись. Вот, собственно, и все! Я жила с ним в Америке, но не могла развиваться там. Он мог мне предложить там только тренерскую работу с детьми, но мне это было неинтересно. Я попробовала тренерство и поняла, что это не мое. В тот момент я уже начала заниматься блогерством и стала снимать не просто ролики, где можно сидеть перед камерой, находясь в любой стране, мне уже стали необходимы площадки, помощники… И я начала больше времени проводить в Москве.

Плюс я уже тогда перешла на четвертый курс МГУ, и у меня закончилось свободное посещение. Нужно было ходить на занятия. Передо мной встал выбор: или я остаюсь замужем и рожаю детей, или я продолжаю развиваться. К сожалению или к счастью, хотя, я думаю, что к счастью, мы решили расстаться, и я осталась здесь, а он там продолжает тренировать», – объяснила Василиса.

Поговаривают, что сейчас Николай Морозов встречается с Ксенией Столбовой – олимпийской чемпионкой Сочи в команде, которая добилась главных успехов в паре с Федором Климовым. Когда Климов завершил карьеру, Столбова образовала пару с Андреем Новоселовым, а помогать им стал Морозов, с которым ранее Ксения сотрудничала как с постановщиком. Ради постановок для Столбовой Николай даже приехал из США в Пермь, где высоко развита школа парного катания. Возвращения Ксении в фигурное катание не получилось, и наперед неизвестно, правда ли она встречается с Морозовым, но было бы символично, если бы она осталась его последней любовью. Столбова – та женщина, которая всегда знает, что ей нужно от жизни.

Телеграм-канал автора – но не о фигурке, а о лыжах

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