Александра Трусова
Фото: Getty Images
Александра работает на опережение.
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его ученица Александра Трусова выучила новый четверной прыжок – риттбергер.
«Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идет подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда.
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Сергей Розанов – очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», – цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».
- Трусова владеет четверным тулупом, сальховом, флипом и лутцем.
- Фигуристки еще не исполняли четверной риттбергер на соревновниях.
- Трусова и Розанов в текущее межсезонье перешли к Плющенко от Этери Тутберидзе.
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