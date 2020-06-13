Фигурное катание

Плющенко объявил, что Трусова выучила четверной риттбергер

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александра Трусова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Александра работает на опережение.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его ученица Александра Трусова выучила новый четверной прыжок – риттбергер.

«Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идет подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда.

Фигурное катание

Трусова восстановила четверной лутц после карантина. В комментариях ее называют предательницей

ВЧЕРА В 05:20

Сергей Розанов – очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», – цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

  • Трусова владеет четверным тулупом, сальховом, флипом и лутцем.
  • Фигуристки еще не исполняли четверной риттбергер на соревновниях.
  • Трусова и Розанов в текущее межсезонье перешли к Плющенко от Этери Тутберидзе.

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Фигурное катание

«Какие съемки?! Уже задолбали!» Бузова записала пародию на Гном Гномыча

02/06/2020 В 10:52
Фигурное катание

Рудковская пожаловалась на травлю Гном Гномыча детьми во дворе

02/06/2020 В 07:27
По теме
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоАлександра Трусова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Фигурное катание

Трусова восстановила четверной лутц после карантина. В комментариях ее называют предательницей

ВЧЕРА В 05:20
Фигурное катание

Пухляш из Little Big преподал урок тверка Гном Гномычу и Рудковской

ВЧЕРА В 20:21
Фигурное катание

«Шпагат уже как у Загитовой». 45-летняя Навка показала шикарную растяжку

ВЧЕРА В 13:19
Фигурное катание

«Это какой-то маразм». Навка – об удалении «Унесенных ветром» с HBO из-за расизма

11/06/2020 В 05:20

Последние видео

Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

00:05:55
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

00:07:57
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

00:06:02
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Эпохальный перфоманс Чена, принесший ему золото и два мировых рекорда

00:04:34
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

«Имидж у него плохой». Геркус рассказал, как Мещеряков заблокировал трансфер Дзюбы в «Локомотив»

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Ралли-рейд

Огненный тизер «Дакара-2021», в котором идеально слились солнце, песок и рев моторов

ВЧЕРА В 13:21
Play Icon
Play Icon
Теннис

20 лет назад Пирс выиграла «Ролан Гаррос» – эта победа стала для француженок первой за 33 года

10/06/2020 В 16:09
Play Icon
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

01/06/2020 В 11:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Удивительная дерзость Чанга в матче с Лендлом в 1989-м – он принимал подачу из середины корта

28/05/2020 В 12:04
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Чемпионат Англии

У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?

12/11/2019 В 11:00
Лига чемпионов УЕФА

Гвардиола – читер. Он нашел лазейку в правилах, передал ее вратарям и теперь унижает Англию

07/03/2018 В 10:58
Чемпионат Англии

The Sun: Ибрагимович отдал детей в академию «МЮ»

17/07/2017 В 15:51
Больше

Прямой Эфир

  • Автогонки

    «24 часа Ле-Мана»-2018

    Официальный фильм

    Eurosport 107:47-09:34
    По подписке
  • Play Icon
    Идет сейчас
    Автогонки

    «24 часа Ле-Мана»-2018

    World Endurance Championships

    Eurosport 209:14-10:00
    По подписке
    Play Icon
    Идет сейчас
  • Play Icon
    Идет сейчас
    Автогонки

    «24 часа Ле-Мана»-2018

    World Endurance Championships

    Eurosport 209:14-10:00
    По подписке
    Play Icon
    Идет сейчас
Предыдущий материалТрусова восстановила четверной лутц после карантина. В комментариях ее называют предательницей
Следующий материалКокорин: «Рами говорил, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон»