Рика Кихира
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Японка нацелилась на олимпийское золото и взяла в команду канадского коуча.
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, войдет в штаб Рики Кихиры – лидера сборной Японии.
«Я приняла это решение, потому что уверена, что вырасту в преддверии Олимпиады-2022. Я хочу научиться новым вращениям, научиться комбинировать шаги и прыжки. Хочу многое узнать, наблюдая за лучшими фигуристами. Мне нужно быть лучше русских фигуристок, чтобы победить в Пекине. Нужно упорно тренироваться, чтобы я вышла на соревнования с уверенностью, что в этот раз не уступлю», – цитирует Кихиру Kyodo.
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Орсер будет вторым тренером фигуристки – основным остается Миэ Хамада. Кихира надеется начать тренировки у Орсера в Торонто в июле.
- Кихира – победительница финала Гран-при в сезоне-2018/19.
- В сезоне-2019/20 она уступила все очные противостояния Александре Трусовой, Алене Косторной и Анне Щербаковой.
- В группе Орсера также тренируется японец Юдзуру Ханю.
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