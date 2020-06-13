Японка нацелилась на олимпийское золото и взяла в команду канадского коуча.

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, войдет в штаб Рики Кихиры – лидера сборной Японии.

«Я приняла это решение, потому что уверена, что вырасту в преддверии Олимпиады-2022. Я хочу научиться новым вращениям, научиться комбинировать шаги и прыжки. Хочу многое узнать, наблюдая за лучшими фигуристами. Мне нужно быть лучше русских фигуристок, чтобы победить в Пекине. Нужно упорно тренироваться, чтобы я вышла на соревнования с уверенностью, что в этот раз не уступлю», – цитирует Кихиру Kyodo.

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Орсер будет вторым тренером фигуристки – основным остается Миэ Хамада. Кихира надеется начать тренировки у Орсера в Торонто в июле.

Кихира – победительница финала Гран-при в сезоне-2018/19.

В сезоне-2019/20 она уступила все очные противостояния Александре Трусовой, Алене Косторной и Анне Щербаковой.

В группе Орсера также тренируется японец Юдзуру Ханю.

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