Евгений Плющенко
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Переход Трусовой дал Евгению некоторые преференции.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Министерство спорта опубликовало документ, в котором перечислены все тренеры и специалисты, работающие с командой, а также фигуристы основого и резервного составов в разных возрастных категориях.
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37-летний Плющенко впервые получил статус тренера сборной, хотя его академия работает с 2017 года. Основным местом его работы значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).
- В текущее межсезонье в группу Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
- В академии также тренируются Вероника Жилина и Софья Титова, включенные в состав юношеской сборной.
Титова была главной звездой Плющенко до Трусовой. Она тоже ушла от Тутберидзе и выучила квады
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