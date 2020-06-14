Переход Трусовой дал Евгению некоторые преференции.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.

Министерство спорта опубликовало документ, в котором перечислены все тренеры и специалисты, работающие с командой, а также фигуристы основого и резервного составов в разных возрастных категориях.

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37-летний Плющенко впервые получил статус тренера сборной, хотя его академия работает с 2017 года. Основным местом его работы значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

В текущее межсезонье в группу Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

В академии также тренируются Вероника Жилина и Софья Титова, включенные в состав юношеской сборной.

Титова была главной звездой Плющенко до Трусовой. Она тоже ушла от Тутберидзе и выучила квады

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