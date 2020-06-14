Фигурное катание

Новые программы для Трусовой ставит Розанов. Но ведь Плющенко обещал хореографов мирового уровня?

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Александра Трусова

Фото: Getty Images

Автор:Валерия Кукалева
через 12 минут

Разбираемся и доказываем, что Евгений делает все правильно и точно не заслуживает новую волну хейта.

Когда Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, среди многочисленных вопросов остро стояла кандидатура нового постановщика программ для Александры. В «Хрустальном» она работала только с Даниилом Глейхенгаузом, а в другой тренировочной группе появился простор для экспериментов и сотрудничества с другими хореографами.

Плющенко наконец-то раскрыл секрет, и лица поклонников фигурного катания недоуменно вытянулись: программы Трусовой на сезон-2020/21 ставит Сергей Розанов – тренер, перешедший к «Ангелам» вместе с ней. Тренер, в первую очередь известный как классный технарь, а не хореограф.

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«Сейчас у нас идет постановка программ, они практически готовы, их ставит Сережа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, у нас получилось. Пока не скажу, какая музыка, вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах. Саша прекрасно владеет коньком, у нее прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание», – отчитался Плющенко, не забыв бросить шпильку в адрес команды Тутберидзе.

Фанаты, поддерживающие «Хрустальный», сразу оживились в комментариях – мол, Евгений обещал Саше постановщиков мирового уровня, а это явно не Розанов при всем к нему уважении (хотя уважением в фигурных ветках пахнет редко). Плющенко мгновенно попал под очередную волну хейта, но заслуженно ли? Давайте разбираться.

Во-первых, новоиспеченный тренер сборной России не заявлял напрямую, что ставить программы Трусовой будут лучшие хореографы мира. Его слова звучат более обтекаемо:

«Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашенные – иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами.

К работе в академии также будут привлечены и хореографы «Большого театра», и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду – сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам».

Постановка программы – не сиюминутное дело: номер шлифуется в течение нескольких месяцев, иногда даже во время сезона. Никто не мешает Плющенко пригласить на каток хореографов из «Большого», когда Трусова накатает каркас программ от Розанова, а группа вернется в Москву из Кисловодска. В условиях пандемии везти на сбор целый штат специалистов было бы неразумно и нецелесообразно, а ставить программы уже пора – контрольные прокаты сборной обычно проходят в начале сентября.

Во-вторых, сами попробуйте полететь за программами к Стефану Ламбьелю или Ше-Линн Бурн, когда границы еще закрыты. Граждан России постепенно выпускают за рубеж по рабочим и ученическим визам, но даже программа от Бурн – не панацея. Тем более, Трусова уже была уличена в плохом поведении: сначала ее вывозили спецрейсом из Египта, а потом заподозрили в несоблюдении карантина дома, когда она каталась на роликах на территории коттеджного поселка.

Почему бы не взять постановщика из России? Потому что нельзя сказать, чтобы в России было обилие действительно выдающихся постановщиков программ для фигуристов. Всегда открыт для любого сотрудничества Илья Авербух, но они с Плющенко не переваривают друг друга и соперничают, кто из них лучший организатор ледовых шоу. Другие хореографы негласно закреплены за «своими» фигуристами и спортшколами: «Самбо-70», ЦСКА, петербургской «Академией» и «Звездным льдом» Алексея Мишина.

Александра Трусова

Фото: Getty Images

Почему не поставить программу дистанционно? Ведь Туктамышева так сделала. Действительно – Лиза замутила уникальный движ и поставила программу онлайн с помощью подписчиков инстаграма и хореографа Юрия Смекалова. Но Туктамышева и Трусова находятся в разном положении: Елизавете нечего терять, она катается ради кайфа и обожает эксперименты. Для Трусовой каждая ошибка обернется глобальной неудачей и, возможно, травлей.

То есть, идея с Розановым-постановщиком неплоха? На первый взгляд она действительно кажется странноватой. Но после поэтапного разбора «за» и «против» все проясняется. Пока самым логичным действительно кажется вариант, что Сергей сделает наметки вращений, шагов и дорожек, расставит прыжки и утвердит первоначальный контент, а потом, в Москве, программу будут шлифовать и корректировать другие специалисты. У Тутберидзе Розанов выполнял скорее черновую работу и находился в тени Этери, Глейхенгауза и Дудакова, но вдруг, при полной свободе действий, его потенциал заиграет новыми красками? Плохой тренер вряд ли продержался бы в «Хрустальном» несколько лет.

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