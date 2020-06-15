На тот момент фигурист еще не работал с великим тренером.

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин выложил фотографию 16-летнего себя с Татьяной Тарасовой.

«За пару лет до сотрудничества с великой Татьяной Тарасовой, которое перевернуло мою жизнь. Спасибо! Вы – лучшая. Это факт!» – подписал Ягудин сторис в инстаграме.

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До перехода к Тарасовой в 1998 году Ягудин тренировался у Алексея Мишина.

Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года.

Ягудин воюет не только с ЛГБТ. Он высказывался против полных людей, а фолловеры зовут его сатанистом

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