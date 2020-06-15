Фигурное катание

Ягудин выложил архивное фото с Тарасовой и снова признался ей в любви

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Алексей Ягудин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
34 минут назад

На тот момент фигурист еще не работал с великим тренером.

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин выложил фотографию 16-летнего себя с Татьяной Тарасовой.

«За пару лет до сотрудничества с великой Татьяной Тарасовой, которое перевернуло мою жизнь. Спасибо! Вы – лучшая. Это факт!» – подписал Ягудин сторис в инстаграме.

Фигурное катание

«Никому не желаю смерти и прошу прощения». Ягудин извинился за слова о транссексуалах

08/06/2020 В 21:35
  • До перехода к Тарасовой в 1998 году Ягудин тренировался у Алексея Мишина.
  • Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года.

Ягудин воюет не только с ЛГБТ. Он высказывался против полных людей, а фолловеры зовут его сатанистом

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Фигурное катание

«Когда же вы сдохнете? Ошибка земли». Ягудин обругал Риппона за защиту трансгендеров

07/06/2020 В 21:45
Фигурное катание

Новые программы для Трусовой ставит Розанов. Но ведь Плющенко обещал хореографов мирового уровня?

16 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Фигурное катание
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Фигурное катание

Новые программы для Трусовой ставит Розанов. Но ведь Плющенко обещал хореографов мирового уровня?

16 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

Плющенко получил статус тренера сборной России

20 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

Кихира будет тренироваться у Орсера

ВЧЕРА В 11:59
Фигурное катание

Морозов – главный ловелас фигурки. Он крутил с 17-летней Ильиных, а сейчас, кажется, со Столбовой

13/06/2020 В 08:05

Последние видео

Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

00:05:55
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

00:07:57
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

00:06:02
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Эпохальный перфоманс Чена, принесший ему золото и два мировых рекорда

00:04:34
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

20 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

ВЧЕРА В 07:42
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

ВЧЕРА В 22:29
Play Icon
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

ВЧЕРА В 17:03
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

ВЧЕРА В 20:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

ВЧЕРА В 17:12
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

ВЧЕРА В 14:22
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

ВЧЕРА В 12:14
Play Icon
Чемпионат России

Кокорин рассказал, что ведет переговоры с клубами Европы

12/06/2020 В 21:54
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалНовые программы для Трусовой ставит Розанов. Но ведь Плющенко обещал хореографов мирового уровня?
Следующий материалПризер ОИ-2004 разнес московский двор из-за боязни змей и клещей