Алексей Ягудин
Фото: Getty Images
На тот момент фигурист еще не работал с великим тренером.
Бывший российский фигурист Алексей Ягудин выложил фотографию 16-летнего себя с Татьяной Тарасовой.
«За пару лет до сотрудничества с великой Татьяной Тарасовой, которое перевернуло мою жизнь. Спасибо! Вы – лучшая. Это факт!» – подписал Ягудин сторис в инстаграме.
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- До перехода к Тарасовой в 1998 году Ягудин тренировался у Алексея Мишина.
- Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года.
Ягудин воюет не только с ЛГБТ. Он высказывался против полных людей, а фолловеры зовут его сатанистом
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