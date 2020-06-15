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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в инстаграм ролик с призывом голосовать по поправкам в Конституцию.

В видео Плющенко, Яна Рудковская и Гном Гномыч обсуждают основной закон Российской Федерации. «Конституция – это основной закон нашей страны, который защищает все наши права», – объясняет Яна сыну. «Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» – спросил Гномыч. «Твой сын хочет внести поправки в Конституцию» – обратилась Рудковская к Плющенко. «Давай проголосуем на семейном совете», – ответил Евгений.

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Голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля.

1 июля будет объявлено в России выходным днем.

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