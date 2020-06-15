Японка без резких движений идет к медали Пекина.

По сравнению с внезапным переходом Александры Трусовой из Тутберидзе тим в академию Евгению Плющенко новость о сотрудничестве Рики Кихиры с Брайаном Орсером прошла практически незамеченной. Хотя для главной конкурентки трио Трусовой-Щербаковой-Косторной – это идеальный шаг, который пока видится беспроигрышным.

Приход молодой, но уже топовой азиатской фигуристки в «Крикет клаб» – мы это уже где-то видели. Параллелей с чемпионкой Ванкувера-2010 Юна Ким, наверное, не избежать, хотя отличие принципиальное: Кихира не ушла от Миэ Хамады, а просто сделала Орсера вторым тренером. Это не первый случай подобного формата для японского тренера – Винсент Чжоу и Сатоко Миахара тоже ездили в Северную Америку подтягивать отдельные компоненты катания, не меняя основного коуча.

Фигурное катание Кихира будет тренироваться у Орсера 13/06/2020 В 11:59

В случае с Кихирой у такого взаимодействия практически нет слабых мест. В условиях, когда судейские оценки во многом зависят от статуса фигуристки, наличие Орсера в графе тренера – это серьезный репутационный успех и автоматическая прибавка нескольких баллов. Вряд ли Брайан кардинально изменит катание Рики – ей это и не особо нужно. По компонентам Кихира и так третья среди всех действующих одиночниц, уступая два балла Косторной и 3,5 – Медведевой. По технике выше опять же только ТЩК.

Рика Кихира Фото: Getty Images

Главной задачей канадского тренера, очевидно, станет прибавка в стабильности – то, чего у Кихиры не наблюдалось в течение обоих взрослых сезонов. Причем не только по уже имеющемуся контенту, включая своенравный триксель, но и по двум четверным – сальхову и тулупу. Оба в теории разучены японкой, но по факту они еще настолько сырые, что Рика крайне редко вставляла их в соревновательные программы. При том, что наличие стабильных четверных в программе практически уравняет Кихиру с ТЩК. В этом смысле сотрудничество с Орсером похоже на аналогичную совместную работу Каролины Костнер и Алексея Мишина. Итальянка приехала в Санкт-Петербург восстановить прыжки, что Профессор и сделал, после чего их сотрудничество закончилось.

Не факт, что Кихира распрощается с Орсером так же стремительно, но очевидно, что главным человеком в команде Рики останется Хамада, которая превосходно знает ученицу и с которой связаны все самые большие успехи 17-летней спортсменки.

Отдельная интрига перехода – как на такое соседство отреагирует Евгения Медведева. Понятно, что Женя переезжала в Торонто не только чтобы «вновь получать удовольствие от катания», но и не делить ни с кем тренера, как в итоге получилось в треугольнике с Тутберидзе и Загитовой.

Для «Крикет клаба» Медведева останется немного более своей, чем Кихира, но по сути русская фигуристка вновь возвращается в ситуацию, когда она тренируется на одном катке с более молодой и более технически оснащенной фигуристкой. И вряд ли это отставание удастся хоть как-то покрыть – из элементов ультра-си у Жени есть только мифический квад-сальхов, работа на которым все больше превращается в мем. При таком раскладе легко поймать пхенчханские флешбеки, которые явно не пойдут на пользу только-только вернувшейся к лучшей форме Жене.

Правда, все это мало должно волновать саму Кихиру. Пока одна из трех конкуренток за медали Пекина-2022 пошла на авантюрную полную смену обстановки, японка поступательно движется вперед, не делая резких движений. Большая река течет тихо – ровно так и говорит восточная мудрость.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

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