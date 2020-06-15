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«Что за бред, тренеров сборной – штук 50». Тутберидзе – о назначении Плющенко в национальную команду

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Этери Тутберидзе, чемпионат Европы-2020

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Кажется, первая публичная реакция Этери на карьеру Евгения.

Старший тренер центра спорта и образования «Самбо-70» Этери Тутберидзе прокомментировала назначение Евгения Плющенко тренером сборной России.

«Что за бред. Тренеров сборной – штук 50, в том числе Плющенко», – цитирует Тутберидзе телеграм-канал Super.ru.

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Авторы поста добавили, что после ответа Этери повесила трубку, и они «не успели уточнить, входит ли она сама в топ-50».

  • 14 июня в документах Министерства спорта России обнаружили, что Плющенко получил статус тренера национальной команды и теперь работает в Центре спортивной подготовки сборных.
  • В утвержденном списке тренеров Минспорта 64 коуча, в том числе Тутберидзе и Плющенко.
  • В мае 2020 года бронзовый призер ЧМ и ЧР Александра Трусова оставила группу Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко.

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