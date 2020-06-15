Этери Тутберидзе, чемпионат Европы-2020
Фото: Getty Images
Кажется, первая публичная реакция Этери на карьеру Евгения.
Старший тренер центра спорта и образования «Самбо-70» Этери Тутберидзе прокомментировала назначение Евгения Плющенко тренером сборной России.
«Что за бред. Тренеров сборной – штук 50, в том числе Плющенко», – цитирует Тутберидзе телеграм-канал Super.ru.
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Авторы поста добавили, что после ответа Этери повесила трубку, и они «не успели уточнить, входит ли она сама в топ-50».
- 14 июня в документах Министерства спорта России обнаружили, что Плющенко получил статус тренера национальной команды и теперь работает в Центре спортивной подготовки сборных.
- В утвержденном списке тренеров Минспорта 64 коуча, в том числе Тутберидзе и Плющенко.
- В мае 2020 года бронзовый призер ЧМ и ЧР Александра Трусова оставила группу Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко.
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