Как, ей же только-только в Сочи было 15 лет?

Олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая ждет ребенка.

22-летняя экс-фигуристка встречается с бывшим спортсменом из группы Этери Тутберидзе Владиславом Тарасенко, он и станет отцом ребенка. Об этом сообщил известный спортивный агент Андрей Митьков в канале «МитькOFF» на Яндекс.Дзене.

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Впервые о романе молодых людей стало известно в 2015 году. Но Митьков уточнил, что Тарасенко и Липницкая встречаются больше года, экс-атлеты проводят по всему миру сборы и мастер-классы для детей.

Срок беременности Юлии и юридический статус их отношений с Тарасенко неизвестны.

В феврале 2014-го благодаря победе в командных соревнованиях Липницкая стала самой молодой олимпийской чемпионкой. Она выиграла золото в возрасте 15 лет и 249 дней.

Тарасенко занимался в Центре спорта и образования «Самбо-70» до 2015 года, затем перешел в парное катание и тренировался у Тамары Москвиной.

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