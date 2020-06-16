Фигурное катание

Агент Митьков: Липницкая ждет ребенка

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Юлия Липницкая, 2017 год

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 38 минут

Как, ей же только-только в Сочи было 15 лет?

Олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая ждет ребенка.

22-летняя экс-фигуристка встречается с бывшим спортсменом из группы Этери Тутберидзе Владиславом Тарасенко, он и станет отцом ребенка. Об этом сообщил известный спортивный агент Андрей Митьков в канале «МитькOFF» на Яндекс.Дзене.

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Впервые о романе молодых людей стало известно в 2015 году. Но Митьков уточнил, что Тарасенко и Липницкая встречаются больше года, экс-атлеты проводят по всему миру сборы и мастер-классы для детей.

Срок беременности Юлии и юридический статус их отношений с Тарасенко неизвестны.

  • В феврале 2014-го благодаря победе в командных соревнованиях Липницкая стала самой молодой олимпийской чемпионкой. Она выиграла золото в возрасте 15 лет и 249 дней.
  • Тарасенко занимался в Центре спорта и образования «Самбо-70» до 2015 года, затем перешел в парное катание и тренировался у Тамары Москвиной.

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