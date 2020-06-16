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«Хотели рассказать о беременности спокойно – не получилось». Липницкая подтвердила, что ждет ребенка

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Юлия Липницкая, 2017 год

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Радостная новость!

Олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая заявила о беременности.

«Мы с Владом (Тарасенко, бойфрендом Липницкой – Eurosport) должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость.

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Но тут вмешался – непонятно зачем и по какому праву – некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», – цитирует Липницкую сайт «Матч ТВ».

  • 22-летняя Юлия завершила карьеру в 2017 году и перешла на тренерскую работу в академии Ильиных/Липницкой.
  • Отцом ребенка стал Владислав Тарасенко, бывший фигурист группы Этери Тутберидзе, в 2017 году перешедший к Тамаре Москвиной. Липницкая и Тарасенко встречаются с 2015 года.
  • Первым информацию о беременности экс-фигуристки сообщил спортивный агент Андрей Митьков, ранее сотрудничавший с Ефимовой, Ильиных и Полуниным.

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