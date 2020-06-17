«Юри на льду» – культовый мультсериал, в котором есть даже камео Стефана Ламбьеля.

Японцы обожают фигурное катание и молятся на него. Фигуристы находятся в статусе селебрити и по уровню известности не уступают исполнителям популярного в Азии жанра k-pop: например, Юдзуру Ханю прибывает на соревнования в сопровождении охраны. Еще одна визитная карточка Японии – аниме, и, конечно же, предприимчивые самураи соединили два в одном. В 2016-м на экраны вышел 12-серийный аниме-сериал «Юри на льду».

Стоит сказать, что полностью проникнуться творением режиссера Саё Ямамото могут только тру-анимешники и анимешницы – он полностью выполнен в специфическом стиле и иногда удивляет нелогичными для классического кинематографа сюжетными решениями. Но творческая команда подошла к созданию фильма с большой ответственностью и проявила небывалое внимание и уважение именно к спортивным деталям. В «Юри» нет совместного номера фигуристки и хоккеиста, как в фильме «Лед», или упоминания несуществующего в те годы чемпионата Европы по биатлону, как в сериале «Выстрел».

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Японцы с присущей им педантичностью до стопроцентной точности прорисовали ледовый дворец «Айсберг» в Сочи (там по сюжету проходил финал Гран-при), «Лужники» (во время реконструкции «Мегаспорта» московский этап принимала Малая арена) и даже фойе гостиницы «Аэростар» на станции метро «Динамо», где фигуристов почти круглосуточно караулят фанатки с маркерами и стопками фотографий для автографов.

Для анимешников, не знающих, что такое фигурное катание, правила исчерпывающе объясняются по ходу фильма: про серию Гран-при, попадание в финал, судейскую систему, про короткую и произвольную программу и их техническое наполнение, про название прыжков и важность четверных. Аниме рассчитано и на фигурных нубов, решивших зажевать очередной мультик японского производства, и на степенных поклонников фигурки – у них, конечно, по ходу просмотра будут небольшие фейспалмы, но главное, что не один тотальный.

В жанрах прописан сёнэн-ай, и это тоже может отпугнуть суровых ортодоксов от просмотра. Сёнэн-ай иными словами – boys love, в аниме и манге демонстрирующий романтические, но не сексуальные отношения между мужчинами. В «Юри на льду» это показано не в лоб, а неакцентированными намеками – одобрил даже американец Джонни Вейр, гей-икона фигурного катания.

«Все ЛГБТ-образы показаны положительно. Но, к сожалению, люди, правящие фигурным катанием, консервативны. Не знаю, сможет ли «Юри на льду» изменить восприятие спортсменов-геев 60-летними бизнесменами», – сказал Вейр.

Главная рекомендация к просмотру – отзывы Евгении Медведевой, аниме-отаку со стажем. В 2016-м Женя плотно уселась за просмотр «Юри» и комментировала его в твиттере, даже прикладывая скрины. И ей определенно нравились горячие сцены между персонажами мужского пола. «Виктор, что ты делаешь, остановись! – писала Медведева. – Ха-ха, я шучу, продолжай». Или: «Хе-хе-хе, становится все жарче».

Плющенко и Липницкая – прототипы персонажей

Главных героев трое: японский фигурист Юри Кацуки (23 года), звезда фигурного катания из России Виктор Никифоров (27 лет) и юный русский суперталант Юрий Плисецкий (15 лет). Виктор – лайт-версия Евгения Плющенко без Рудковской и отрицательного сочинского бэкграунда, прототипом Юри считается Юдзуру Ханю, но любовь персонажа к еде указывает скорее на Сому Уно. Русского Юрия, дерзкого и пробивного юниора, списали с Юлии Липницкой, но по прошествии лет в нем можно увидеть даже Михаила Коляду – вежливого и безупречного только в представлении собственных фанаток.

Еще есть Отабек Алтын из Казахстана (прототип – Денис Тен, с которым к моменту выхода аниме еще не произошла трагедия), швейцарец Кристофф Джакометти (Стефан Ламбьель?), канадец Жан-Жак Леруа (Патрик Чан? Джеффри Баттл?), тренер Никифорова Яков Фельцман (Алексей Мишин?) и другие. А у друзей Юри из его родного города родились девочки-тройняшки, которых назвали Аксель, Лутц и Риттбергер. Через них показана любовь японцев к фигурке: когда начинаются соревнования, Япония замирает и включает трансляцию. Разумеется, даже ночью.

Основная сюжетная линия простая: завершивший карьеру Виктор начал тренерскую карьеру и выбрал Юри Кацуки, что выбесило Юрия Плисецкого, тоже претендующего на молодого коуча. Далее показана первая часть сезона – серия Гран-при, в которой Юри, Юрий и их соперники бьются за выход в финал. На закуску в заключительных сериях появляются настоящие Стефан Ламбьель и Нобунари Ода – экс-фигуристы комментировали мультяшный финал Гран-при и лично озвучивали камео.

«Мне очень нравятся Виктор и Юри, их отношения прекрасны. Вместе работают и поддерживают друг друга – я почувствовал вдохновение, глядя на них. И, конечно же, любовь к фигурному катанию. Думаю, что аниме наверняка пробудит интерес к нему у многих.

Запись прошла замечательно. Я немного волновался, потому что не знал, какая работа меня ждет, но мы быстро справились, и все получилось хорошо. У команды был позитивный настрой, поэтому я был рад сотрудничать. Огромное спасибо за предоставленную возможность», – прокомментировал Ламбьель, в жизни так же заботливо опекающий своего ученика, Дениса Васильева из Латвии.

Денис Васильев и Стефан Ламбьель Фото: Getty Images

Но то и дело возникают вопросы: почему Виктор сам поехал в Японию, чтобы предложить Юри тренерские услуги? Почему через некоторое время туда же рванул 15-летний Плисецкий? Почему Никифоров уезжает посреди Rostelecom Cup в Японию к своей болеющей собаке, если на настоящих соревнованиях фигуристы и тренеры присутствуют даже после смерти близких? Почему победитель юниорского финала с ноги выбивает дверь в кабинке туалета, где рыдает участник взрослых соревнований?

Наконец, при чем здесь Гном Гномыч?!

Если говорить серьезно – ни при чем: когда мультсериал вышел на экраны, Саше Плющенко было три года, и он еще не стал нарицательным брендом. Но в последнее время вокруг мальчика поднялась волна хайпа, и пользователи твиттера увидели в Юрии Плисецком не Липницкую, а его.

В реплаях тут же пошли параллели – фото Плющенко, Гном Гномыча и Ханю сравнили с сериальным изображением Никифорова, Плисецкого и Кацуки.

Внешне образы Саши и Юрия действительно очень схожи, а будет ли так с характерами, покажет время, если Гном Гномыч доберется до соревнований самого высокого уровня. Главное, чтобы не открывал с ноги дверь туалетной кабинки, где рыдает условный Юма Кагияма. Но фандом определенно всколыхнулся.

Телеграм-канал автора – там нет, аниме, но есть лыжные гонки

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