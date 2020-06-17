Фигурное катание

«Уже вид анорексички». Сотникова объявила голодовку, ее раскриктиковали подписчики

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Аделина Сотникова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
26 минут назад

В комментариях не поддерживают настолько радикальные меры.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила трехдневную голодовку.

«Три дня спорта и голодания. Посмотрим, на сколько меня хватит», – написала 23-летняя Сотникова.

Фигурное катание

Сотникова призвала отписаться от ее старого взломанного аккаунта в инстаграме

02/06/2020 В 13:39

Подписчики в комментариях раскритиковали Аделину за такой радикальный подход. Вот некоторые высказывания:

«Голодание не поддерживаю, зачем?»

«Красотка была на Олимпиаде. А сейчас как все высохшие после диет тетки».

«Аделина! Один день, иначе придется скорую вызывать, а она не приедет», – намек на то, что врачи заняты коронавирусными больными.

«Уже вид анорексички. Куда делась красивая девушка?»

  • В Сочи-2014 Сотникова стала первой русской чемпионкой ОИ в женском одиночном.
  • Аделина официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года, хотя не выходила на соревновательный лед с 2015 года.

«Хотели рассказать о беременности спокойно – не получилось». Липницкая подтвердила, что ждет ребенка

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Фигурное катание

Старый инстаграм Сотниковой увела неизвестная девушка. Она утверждает, что ее зовут так же

01/06/2020 В 11:46
Фигурное катание

Фанаты уверены, что Сотникова накачала губы. Аделина все отрицает

29/04/2020 В 16:53
По теме
Фигурное катаниеАделина Сотникова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Фигурное катание

«Хотели рассказать о беременности спокойно – не получилось». Липницкая подтвердила, что ждет ребенка

13 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

Агент Митьков: Липницкая ждет ребенка

16 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

«Что за бред, тренеров сборной – штук 50». Тутберидзе – о назначении Плющенко в национальную команду

ВЧЕРА В 19:00
Фигурное катание

Кихира будет тренироваться у Орсера. Это крутой имиджевый ход и вероятная проблема для Медведевой

ВЧЕРА В 16:36

Последние видео

Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

00:05:55
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

00:07:57
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

00:06:02
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Эпохальный перфоманс Чена, принесший ему золото и два мировых рекорда

00:04:34
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Рождение легенды: день, когда 17-летний Холанн забил 4 мяча за 21 минуту

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Нервы Брауна крепче, чем у Штирлица – немец при равном счете шмыгнул к сетке и сыграл божественно

ВЧЕРА В 19:25
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Тим второй день подряд крушит соперников твинерами – на этот раз пострадал Краинович

14/06/2020 В 20:52
Play Icon
Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса, а еще мячами Рамоса и Марсело

14/06/2020 В 19:12
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

14/06/2020 В 16:46
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

14/06/2020 В 07:42
Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

14/06/2020 В 18:15
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

14/06/2020 В 13:56
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

13/06/2020 В 14:22
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

13/06/2020 В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материал«Хотели рассказать о беременности спокойно – не получилось». Липницкая подтвердила, что ждет ребенка
Следующий материалИзвестный велогонщик получил несколько травм, объезжая стаю гусей на дороге