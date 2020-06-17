Аделина Сотникова
Фото: Instagram
В комментариях не поддерживают настолько радикальные меры.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила трехдневную голодовку.
«Три дня спорта и голодания. Посмотрим, на сколько меня хватит», – написала 23-летняя Сотникова.
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Подписчики в комментариях раскритиковали Аделину за такой радикальный подход. Вот некоторые высказывания:
«Голодание не поддерживаю, зачем?»
«Красотка была на Олимпиаде. А сейчас как все высохшие после диет тетки».
«Аделина! Один день, иначе придется скорую вызывать, а она не приедет», – намек на то, что врачи заняты коронавирусными больными.
«Уже вид анорексички. Куда делась красивая девушка?»
- В Сочи-2014 Сотникова стала первой русской чемпионкой ОИ в женском одиночном.
- Аделина официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года, хотя не выходила на соревновательный лед с 2015 года.
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