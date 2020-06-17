Кажется, такие трансферы стали частым явлением.

Бывшая американо-филиппинская фигуристка Мелисса Буланхаги рассказала, куда ушла из спорта – выяснилось, что девушка променяла катание на фильмы для взрослых.

Девушка призналась, что после неудачи в отборе к ОИ-2014 пристрастилась к алкоголю, а позднее заинтересовалась порноиндустрией. Окончательное решение уйти в съемки Мелисса приняла, когда узнала, что сможет хорошо зарабатывать.

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«Сейчас я еще новичок в этом деле, но хочу расти в новой профессии», – заявила Буланхаги в общении с легендой фильмов 18+ Асой Акирой.

Буланхаги – бронзовый призер юниорского чемпионата США 2006 года.

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