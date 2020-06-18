Фигурное катание

«Ответил, что пока не могу ее взять». Трусова хотела перейти к Плющенко в 2018-м

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Александра Трусова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 13 минут

Очень неожиданный поворот

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о переходе фигуристки Александры Трусовой в его академию и заявил, что спортсменка была заинтересована в трансфере еще два года назад.

«Многие утверждают, что я ее переманил именно финансово, однако семья у нее более-менее состоятельная, и им эти деньги, как многие думают, вообще не нужны. Они вполне хорошо себя чувствуют. Тем более, что у меня и в мыслях не было никогда, чтобы кого-то переманивать.

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Два года назад позвонил мне ее папа, сказал, что хочет увидеться и пообщаться. И он приехал. Спросил, что вы думаете? Я ответил, что пока что я ее не могу взять по причине того, что у меня маленькая площадка, мы просто не сможем тренироваться. Давайте думать дальше. И они ушли думать. И вот пришло время, когда они снова пришли ко мне и сказали: «Мы хотим перейти», – цитирует 37-летнего Плющенко «Комсомольская правда».

  • Трусова – двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница этапов Гран-при.
  • Александра приземляла на соревнованиях четверные лутц, тулуп, сальхов и флип.

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