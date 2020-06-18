Елизавета Туктамышева
Фото: Eurosport
Предприимчивая российская фигуристка не скучала без тренировок.
Пандемия серьезно ударила по фигуристам: несколько месяцев без ледовых тренировок – практически приговор прыжкам, которые потом придется долго восстанавливать. Да и ставить программы в домашних условиях невозможно – но не для Елизаветы Туктамышевой.
Чемпионка мира 2015 года пошла на смелый эксперимент и создала номер на новый сезон онлайн с помощью поклонников. И, конечно, не забывала радовать подписчиков яркими фотографиями. Только в конце мая, когда самоизоляцию смягчили, Лиза выбралась на улицу.
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