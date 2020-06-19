Загитова снялась в рекламе новой коллекции Shiseido

Потрясающие фотографии олимпийской чемпионки из России в свежем образе.

Японский бренд косметики Shiseido представил новую кампанию. Она стартует 1 июля и получит название «Вместе. Без ограничений. Будущее прекрасно. Завтра станет еще прекраснее».

В рекламе Shiseido снялись амбассадоры компании – актеры Минами Маеда и Сюань Хуан, модель Лорен Вассер и олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова.

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«Глобальный бренд Shiseido стремится помочь людям быть красивыми и энергичными в условиях новой коронавирусной инфекции, вызывающей беспокойство по всей планете. Будем двигаться дальше – завтра станет еще прекраснее.

Мы запускаем кампанию, чтобы каждый вышел за рамки и грани понимания себя и обрел внутреннюю красоту и яркое будущее», – говорится в сообщении компании. Его цитирует Syukan Syogyo.

Загитова стала послом Shiseido в августе 2018 года.

В декабре 2019-го Алина объявила о приостановке спортивной карьеры и досрочном окончании сезона-2019/20.

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