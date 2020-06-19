ISU отменил новые правила – четверные лутц, флип и риттбергер снова стоят по-разному

В совете посчитали, что пандемия помешает фигуристам адаптироваться к новым требованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) приостановил действие майских поправок о новой базовой стоимости некоторых прыжковых элементов.

«Учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса, медленное открытие катков и возобновление тренировок, а также на основе полученных от членов ISU отзывов, совет решил приостановить немедленное вступление предыдущих поправок в силу. Правила прошлого сезона остаются в силе», – говорится в заявлении ISU.

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По прежним правилам четверной лутц стоит 11,5 балла, флип – 11, риттбергер – 10,5.

Новые правила диктовали уравнять стоимость старших четверных.

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