ISU отменил новые правила – четверные лутц, флип и риттбергер снова стоят по-разному

Александра Трусова
Фото: Getty Images
В совете посчитали, что пандемия помешает фигуристам адаптироваться к новым требованиям.
Международный союз конькобежцев (ISU) приостановил действие майских поправок о новой базовой стоимости некоторых прыжковых элементов.
«Учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса, медленное открытие катков и возобновление тренировок, а также на основе полученных от членов ISU отзывов, совет решил приостановить немедленное вступление предыдущих поправок в силу. Правила прошлого сезона остаются в силе», – говорится в заявлении ISU.
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- По прежним правилам четверной лутц стоит 11,5 балла, флип – 11, риттбергер – 10,5.
- Новые правила диктовали уравнять стоимость старших четверных.
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