Фигурное катание

Гном Гномыч подавился и картинно упал – это был розыгрыш для Рудковской

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Гном Гномыч разыграл Рудковскую

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 38 минут

На секунду мама мальчика все же поверила.

Сын Евгения Плющенко Александр, которого родители называют Гном Гномычем, сделал попытку разыграть свою мать, продюсера Яну Рудковскую.

7-летний мальчик положил в рот сухие макароны, подошел к Рудковской и сделал вид, что подавился. На секунду женщина вздрогнула, но когда Саша упал на ковер, поняла, что это розыгрыш.

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  • Гном Гномыч занимается фигурным катанием и тренируется под руководством отца, двукратного олимпийского чемпиона.
  • Мальчик дважды побеждал на Кубке Евгения Плющенко.

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