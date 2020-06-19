Гном Гномыч подавился и картинно упал – это был розыгрыш для Рудковской

Гном Гномыч разыграл Рудковскую
Фото: Instagram
На секунду мама мальчика все же поверила.
Сын Евгения Плющенко Александр, которого родители называют Гном Гномычем, сделал попытку разыграть свою мать, продюсера Яну Рудковскую.
7-летний мальчик положил в рот сухие макароны, подошел к Рудковской и сделал вид, что подавился. На секунду женщина вздрогнула, но когда Саша упал на ковер, поняла, что это розыгрыш.
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- Гном Гномыч занимается фигурным катанием и тренируется под руководством отца, двукратного олимпийского чемпиона.
- Мальчик дважды побеждал на Кубке Евгения Плющенко.
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