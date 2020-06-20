Фигурное катание

Первый тренер Косторной: «Почему Плющенко говорит об убытках? У него катаются дети Киркорова»

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Евгений Плющенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
28 минут назад

Марина Черкасова сомневается, что 12 миллионов в год – реальные потери Евгения.

Серебряный призер Олимпиады-1980 в парном катании и первый тренер Алены Косторной Марина Черкасова прокомментировала слова Евгения Плющенко о том, что его академия приносит финансовые убытки.

«Частную школу спокойно можно содержать, вопрос в зарплатах тренеров и суммах. Если головой нормально думать, мне кажется, проблемы нет. У нас замечательно получается, 30 детей катается. Не знаю, почему Плющенко говорит об убытках. Да, у него другие масштабы, но в отличие от нас, есть возможность привлекать спонсоров, у него катаются не простые смертные, а дети Киркорова. И цены на катание бешеные, он же заслуженный тренер. У них должно быть много денег. Но он «горит».

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Видимо, из-за пандемии ему пришлось вложить собственные деньги. Но потом, думаю, они вернутся. Это нам никто не поможет, у государства денег нет. Спонсоры хотят результат. А для него нужен лед, не постольку-поскольку, по 45 минут, а несколько часов в день. У нас в месяц родители платят около 10-20 тысяч рублей в зависимости от возраста и количества льда.

Да, к сожалению, наш тренер получает около 15 тысяч рублей. Но иначе родители будут уходить. И дети, как правило, держатся до 10-12 лет, а дальше уходят. К Тутберидзе очередь стоит еще с малых лет, родители сделают все, чтобы к ней попасть. Был бы у нас спонсор, который мог бы вложить хотя бы 6 миллионов рублей в год – это сильно поменяло бы результат», – цитирует 55-летнюю Черкасову «Спорт-Экспресс».

  • Плющенко заявил, что убыток «Ангелов Плющенко» составляет 12 миллионов рублей в год.
  • Черкасова – серебряный призер ОИ и чемпионка мира в паре с Сергеем Шахраем.

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