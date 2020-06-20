Туктамышева и Самодурова открыли купальный сезон, Лиза выложила серию фото в бикини

Елизавета Туктамышева
Фото: Instagram
Фигуристки отлично провели выходной вне льда.
Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, тренирующиеся в группе Алексея Мишина, открыли купальный сезон.
Туктамышева первой зашла в воду и позвала подругу присоединиться. «Сейчас приду», – ответила Самодурова.
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Также Елизавета запостила серию фото в купальнике.
- 23-летняя Туктамышева – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
- Самодуровой 17 лет, она выиграла чемпионат Европы в 2019 году.
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