Фигурное катание

Туктамышева и Самодурова открыли купальный сезон, Лиза выложила серию фото в бикини

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Елизавета Туктамышева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 35 минут

Фигуристки отлично провели выходной вне льда.

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, тренирующиеся в группе Алексея Мишина, открыли купальный сезон.

Туктамышева первой зашла в воду и позвала подругу присоединиться. «Сейчас приду», – ответила Самодурова.

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Также Елизавета запостила серию фото в купальнике.

  • 23-летняя Туктамышева – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
  • Самодуровой 17 лет, она выиграла чемпионат Европы в 2019 году.

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