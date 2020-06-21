«Раскатываю новые коньки, мозольки натер». Гном Гномыч снова на льду и снова с нами

Природа настолько очистилась, что на каток вернулся ваш любимый фигурист.

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр поделился радостью от возвращения ледовых тренировок.

«Уррррррааааааааааа!!!!!!!!! Начал индивидуальные тренировки, раскатываю новые коньки, старые уже малы после карантина, мозольки натер.

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С 23 июня выхожу на групповые занятия на льду в «Академии Плющенко», а с 1 июля еду на спортивные сборы к папе в Кисловодск! Вот такой спортивный план. Не расслабляемся», – написал Гном Гномыч в инстаграме.

Группа Евгения Плющенко, в составе которой тренируется и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, проводит сборы в Кисловодске с начала лета и завершит их 15 июля.

За инстаграмом Гном Гномыча следят 362 тысячи подписчиков.

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