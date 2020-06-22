Фигурное катание

Туктамышева выложила новое фото в купальнике и показала соблазнительный танец

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Елизавета Туктамышева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 7 минут

Елизавета явно оттачивала движения на карантине.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила новый летний пост в инстаграм.

Девушка покрасовалась в купальнике на берегу озера для фотосессии, а потом накинула поверх рубашку и показала пару эффектных танцевальных движений. «Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», – подписала пост Туктамышева.

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  • Елизавета занимает 11-е место в мировом рейтинге ISU среди фигуристок-одиночниц.
  • В сезоне-2019/20 Лиза не отобралась в финал Гран-при и заняла четвертое место на чемпионате России.

Зажигательные танцы и новые незабываемые фото. Как Туктамышева провела карантин

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