Туктамышева выложила новое фото в купальнике и показала соблазнительный танец

Елизавета Туктамышева
Фото: Instagram
Елизавета явно оттачивала движения на карантине.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила новый летний пост в инстаграм.
Девушка покрасовалась в купальнике на берегу озера для фотосессии, а потом накинула поверх рубашку и показала пару эффектных танцевальных движений. «Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», – подписала пост Туктамышева.
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- Елизавета занимает 11-е место в мировом рейтинге ISU среди фигуристок-одиночниц.
- В сезоне-2019/20 Лиза не отобралась в финал Гран-при и заняла четвертое место на чемпионате России.
Зажигательные танцы и новые незабываемые фото. Как Туктамышева провела карантин
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