«Тяжело в учении, легко в бою!» Плющенко тренируется с Трусовой под «День Победы»

Интересный выбор музыки для занятий с 15-летними детьми.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал видео со спортивных сборов «Академии Плющенко» в Кисловодске.

На кадрах молодые фигуристы отрабатывают в зале прыжки и приземление на одну ногу. Сам Евгений подошел к двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой и показывал ей правильную технику.

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«Тяжело в учении, легко в бою!» – подписал пост Плющенко.

На видео слышно, как в зале играет песня «День Победы» в исполнении Иосифа Кобзона.

Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года.

Тренировочный сбор академии двукратного олимпийского чемпиона-2006 и 2014 в Кисловодске продлится до 15 июля.

«Ответил, что пока не могу ее взять». Трусова хотела перейти к Плющенко в 2018-м

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