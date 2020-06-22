«Тяжело в учении, легко в бою!» Плющенко тренируется с Трусовой под «День Победы»

Александра Трусова, Евгений Плющенко
Фото: Instagram
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал видео со спортивных сборов «Академии Плющенко» в Кисловодске.
На кадрах молодые фигуристы отрабатывают в зале прыжки и приземление на одну ногу. Сам Евгений подошел к двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой и показывал ей правильную технику.
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«Тяжело в учении, легко в бою!» – подписал пост Плющенко.
На видео слышно, как в зале играет песня «День Победы» в исполнении Иосифа Кобзона.
- Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года.
- Тренировочный сбор академии двукратного олимпийского чемпиона-2006 и 2014 в Кисловодске продлится до 15 июля.
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