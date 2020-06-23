Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Арина Парсегова покинула «Хрустальный», чтобы продолжать тренировки с Розановым.

Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко.

«Три месяца безо льда... За время карантина в жизни каждого спортсмена, наверное, произошли те или иные изменения, мы не исключение. Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность!

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Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом! Спасибо всем сотрудникам «Хрустального» за вашу доброту и заботу, за этот год вы стали нам очень близки! И, конечно, спасибо нашему тренеру Сергею Александровичу [Розанову] за возможность оставаться частью его команды!» – написано в инстаграме фигуристки.

От Тутберидзе к Плющенко в межсезонье-2020 ушли Александра Трусова, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

Также в академии двукратного чемпиона теперь тренируется Станислава Константинова.

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