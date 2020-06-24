Первую медалистку Олимпиады из СССР сгубил алкоголь. Убийца нанес ей 17 ножевых и изуродовал тело

Фигуристка Кира Иванова потеряла близких и не справилась.

Женская одиночка никогда не была топовым видом в советском фигурном катании. Тем не менее на стыке 70-х и 80-х там тоже сформировалось супертрио: Елена Водорезова, Анна Кондрашова и Кира Иванова. У каждой из них были большие триумфы, но единственной, кому удалось взойти на пьедестал Олимпийских игр, была именно Иванова. Девушка потрясающего упорства и крайне трагичной судьбы – в декабре 2001 года ее изуродованное тело с 17-ю ножевыми ранениями нашли дома.

Тренер Ивановой покупал ей продукты и инвентарь – отец сбежал, мама спилась

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Кира Иванова не любила рассказывать о детстве – хорошего там действительно было мало. Отец сбежал практически сразу после ее рождения, мать пила и не уделяла девочке внимание. «Мама вышла замуж, у меня появились отчим и сестра Лена. Но им было не до меня. Только бабушка меня всегда и любила. Ее интересовали все мои детские проблемы», – писала фигуристка в дневнике.

Бабушка Любовь Гавриловна и привела шестилетнюю девочку на каток, чтобы та меньше времена проводила дома, где постоянно выпивала мать. Там ее заметила тренер спартаковской секции Ирина Аниканова. Вряд ли правильно говорить о том, что первый тренер Ивановой заменил ей маму, но помогала она Кире не только на льду. Зная о скромном достатке в семье ученицы, Аниканова покупала Кире инвентарь (даже в советское время это было не самым дешевым удовольствием), а также одежду и продукты.

Иванова быстро прогрессировала и даже попала в специальную экспериментальную группу, созданную Минспорта СССР – так чиновники пытались подтянуть отстающий вид фигурного катания. Но в год дебюта Киры группу посчитали бесперспективной и расформировали, а фигуристка перешла в команду Виктора Кудрявцева. И в тот же сезон она взяла серебро юниорского чемпионата мира – первую медаль для советских одиночниц. Прошел еще год, и 16-летняя Иванова сенсационно выиграла взрослый чемпионат СССР.

«В координационном плане она была очень «липкой» фигуристкой. Есть у нас такой термин, определяющий степень реакции восприятия от головы в ноги. Быстрые мысли – быстрые ноги: это важно в фигурном катании. У Киры этот показатель был очень высоким, поэтому она, не обладая большим шагом и особой гибкостью, добилась очень многого на льду. Именно эта, как я говорю, «липкость» превратила ее в маленькую симпатичную балеринку. Плюс ее характер: непременно добиваться того, чего хочется. По крайней мере, стараться. Она напролом шла к поставленной цели. Не помню, чтобы хотя бы раз пропустила тренировку. Очень ей хотелось вырваться из нищеты, заработать деньги, чтобы, как она сама выражалась, все у нее было», – рассказывала тренер-хореограф Алла Капранова.

Капранова не случайно упомянула балет – Иванова занималась с балетмейстерами Большого театра, сотрудничала с двукратным олимпийским чемпионом в парах Александром Зайцевым. А через год после второй победы на чемпионате СССР в 1982 году ушла к Владимиру Ковалеву, который только-только завершил карьеру.

«Мы расстались не очень красиво. Кира ушла к другому тренеру, потому что ее, как она потом призналась мне, долго настраивали на такой поступок. В прошлом году на конференции национальной федерации она во всеуслышание покаялась, попросила у меня прощения и заявила, что всегда будет благодарна мне как наставнику. Я не держал на нее обиду. Внимательно следил за ее творчеством, радовался успехам», – вспоминал Кудрявцев, хотя переход к Ковалеву объясняется намного проще – Кира влюбилась в женатого Владимира, несмотря на почти десятилетнюю разницу в возрасте.

С тренером и любимым человеком в одном лице Иванова начала подготовку к своей второй Олимпиаде в Сараево (на Олимпиаде-80 она стала 16-й), хотя после одного инцидента могла распрощаться с мечтой об Играх. Фигуристка уверенно выиграла Спартакиаду народов СССР 1982 года, но не явилась на допинг-контроль. Точная причина, почему так случилось, доподлинно неизвестна, но самым распространенным объяснением является то, что Кира и Владимир так бурно отмечали победу, что забыли о тестировании. Иванову лишили победы и дисквалифицировали, правда, всего на год. В 1983-м спортсменка выиграла Кубок СССР, успешно выступила на отборе к Играм в Ленинграде и вернулась в сборную.

Кира Иванова на Олимпиаде в Сараево-84 Фото: Getty Images

Выиграла историческую медаль для СССР и провалилась в Калгари

К Олимпиаде-1984 Иванова подходила третьим номером сборной – на ее счету не было медалей ЧМ и ЧЕ. При этом Кира последовательно усложняла контент. Еще при Кудрявцеве она исполняла три тройных прыжка в произвольной, включая риттбергер – на тот момент крайне сложный набор. В Сараево Иванова исполнила пять тройных (это примерно как пять четвертых Трусовой сейчас). Чисто откатать не получилось, но сложностью программы советская фигуристка склонила судей поставить ее на третье место вслед за американкой Розалин Самнерс и великой Катариной Витт. Это была первая медаль для советских одиночниц.

Следующий цикл можно назвать для Ивановой «серебряным веком» – она регулярно оказывалась вторая. На чемпионатах СССР она постоянно уступала Анне Кондрашовой, на Европе всегда оставалась позади Катарины Витт, на мире несколько раз входила в топ-5, но в медали попала лишь однажды: спустя год после бронзы в Сараево – вновь серебро на ЧМ в Токио.

Тем не менее Иванова стала одной из самых популярных фигуристок в мире. Настолько, что будущую звезду Голливуда Киру Найтли назвали именно в честь советской спортсменки. Актриса рассказывала, что в день ее рождения родители смотрели телевизор, где транслировали выступление Ивановой: «Мама решила, что верно написание Keira. Однако позже родители выяснили, что правильно все-таки Kira, однако было уже поздно что-то менять».

К Калгари-1988 Иванова подходила одной из главных претенденток на медали, и поначалу вторая Олимпиада складывалась здорово – Кира выиграла «фигуры», которые тогда входили в обязательную программу. Но дальше ошибки в короткой и произвольной программах отбросили Иванову на седьмое место. В 25 лет она завершила карьеру.

Киру добили смерть бабушки, самоубийство сестры, аборт, уход мужа и потеря работы

Иванова из спорта не ушла, начав тренерскую карьеру, параллельно снимаясь в кино и катаясь в Театре ледовых миниатюр Игоря Бобрина. Одновременно с этим она рассталась с Владимиром Ковалевым и довольно скоро вышла замуж за танцора Большого театра Сергея Громова. Брак оказался скоротечным, но скоро Кира вышла замуж во второй раз – за одного из руководителей театра Константина Тарелина.

«Там тоже закулисная атмосфера не способствовала здоровому образу жизни. Она уже страдала от алкогольной зависимости. Говорят, что, возвращаясь домой, муж часто заставал Киру с бутылкой. Пытался что-то изменить», – вспоминал бывший тренер Ивановой Кудрявцев. Кира начала выпивать еще во время отношений с Ковалевым. Тот часто нарушал режим, из-за чего его дважды лишали звания Заслуженного мастера спорта. После расставания с ним Иванова стала пить еще больше – справиться с этим не смог ни один из двух ее официальных мужей.

В 1991-м Кире поступило выгодное предложение – тренировать в частном фигурнокатательном клубе Турции. Но как только она туда приехала, узнала, что беременна. Встал выбор: потеря ребенка или разрыв договора без выплаты компенсации. Иванова после тяжелых разговоров с мужем выбрала первое, но турки все равно разорвали контракт через три месяца.

Через год после возвращения в Москву сестра Киры Лена покончила с собой из-за несчастной любви, в тот же период умерла любимая бабушка Любовь Гавриловна. Иванову до последнего поддерживал муж, но ее постоянного пьянства в конце концов не выдержал и он – ушел к другой женщине.

Спустя два года экс-фигуристка попала в автоаварию и долго восстанавливалась. Иванова хотела найти стабильность в тренерской работе, но родители учеников все чаще жаловались на то, что тренер выходила на каток в нетрезвом состоянии – Киру уволили. После этого она ушла в запой на полтора месяца.

Иванова шесть раз ложилась в наркологический диспансер, последний раз в 2000 году, но это имело лишь краткосрочный эффект. Первая советская одиночница-призер Олимпиады осталась совсем одна и, видимо, предчувствовала скорую смерть.

Очень скоро я уйду насовсем, но мне не страшно. В свои 38 я прожила все, что только можно представить. И мировую славу, которая закончилась забвением. И любовь с предательством в финале. И смерть самых близких мне людей. И наследство от пьющей матери, вследствие чего мой организм смертельно отравлен алкоголем. Теперь я осталась одна, и мне больше нечего ждать от этой жизни.

Тело Ивановой пролежало 2 дня: 17 ножевых ранений, отрезанные волосы, изуродованный труп

20 декабря 2001 года в ОВД района Отрадное города Москвы поступил звонок от соседей – найден изуродованный труп женщины. Кира Иванова пролежала в таком состоянии двое суток.

«Я почувствовала омерзительный запах. Позвала знакомую по этажу, мы потянули за ручку – дверь оказалась не заперта. Аккуратно зашли и в спальне увидели ее. Боже мой, на ней живого места не осталось! Наверное, маньяк какой-то был. Мы восемь лет жили рядом. Кира была очень хорошим, очень общительным человеком. Раньше постоянно тренировалась, потом занималась с детишками на катке. Но в последнее время не работала. И пила. Это ее, наверное, и погубило», – рассказала соседка, которая нашла тело.

Самнерс, Витт, Иванова. Сараево-84 Фото: Getty Images

Убийца нанес 17 ножевых ранений, отрезал волосы и разбросал их по квартире, но не взял ничего ценного – брать уже было давно нечего, все свои медали фигуристка продала задолго до ужасной смерти. Дверь убийце Иванова открыла сама – скорее всего, это был один из собутыльников, которые в последние месяцы жизни женщины часто собирались у нее дома. Ивановой было 38 лет. Ее убийцу так и не нашли.

Лучше всего о трагедии высказалась Елена Водорезова, с которой они постоянно соперничали: «Чрезвычайно талантливым личностям бывает очень сложно влиться в массу, так скажем, нормальных людей, осознать, что все приходится начинать заново и все, что ты до этого принесла спорту, уже не имеет значения. Особенно часто такое, увы, происходит у нас. В какой-нибудь маленькой стране Кира давно стала бы национальным героем».

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