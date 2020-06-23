Фигурное катание

Плющенко: «Я всегда за Путина, он поднял страну. В 90-е я был нищим и собирал бутылки»

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Владимир Путин, Евгений Плющенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Фигурист не парится из-за повышенного внимания к рекламе голосования за поправки в его инстаграме.

Российский фигурист Евгений Плющенко ответил на вопрос о критике рекламы голосования за поправки в его инстаграме.

«Я совершенно не обращаю внимания на реакцию после видео в моем инстаграме. У каждого свое мнение, мы живем в свободной стране. То, что я снял этот ролик, – мое право. Кто-то хочет голосовать, кто-то не хочет голосовать. Кто-то считает это правильным, кто-то думает по-другому. Кто-то любит Путина, кто-то не любит его.

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Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Говорю это открыто, не стесняясь. Для меня и спорта президент сделал очень много, Путин поднял страну. У нас есть стабильность и нет войн, стало меньше преступности и терроризма. Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб. Как говорится, Россия – страна возможностей. Это факт и правда! Не надо грешить на власть, нужно самим двигаться и заниматься! А то многие думают, что если он дворник или грузчик, то ему должны платить миллионы рублей. Не бывает такого», – цитирует Плющенко Sport24.

  • Голосование о поправках в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.
  • 1 июля будет объявлено в России выходным днем.

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