Загитова провела занятие йогой – можно посмотреть и познать дзен

Алина Загитова
Фото: Instagram
Алина использует в тренировочном процессе не только стандартные методики.
Японский инстаграм-аккаунт компании PUMA показал фрагмент занятия йогой в исполнении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
На видео 18-летняя Загитова выполняет упражнение на координацию. PUMA в публикации поздравляет подписчиков с международным днем йоги, который отмечался 21 июня.
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- Загитова выиграла все титулы в фигурном катании, главной победы она добилась на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
- В декабре 2019 года фигуристка в эфире Первого канала объявила о приостановке спортивной карьеры. Несмотря на это, она вошла в состав сборной России на сезон-2020/21.
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