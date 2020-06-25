Фигурное катание

Загитова провела занятие йогой – можно посмотреть и познать дзен

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Алина Загитова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 35 минут

Алина использует в тренировочном процессе не только стандартные методики.

Японский инстаграм-аккаунт компании PUMA показал фрагмент занятия йогой в исполнении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

На видео 18-летняя Загитова выполняет упражнение на координацию. PUMA в публикации поздравляет подписчиков с международным днем йоги, который отмечался 21 июня.

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  • Загитова выиграла все титулы в фигурном катании, главной победы она добилась на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
  • В декабре 2019 года фигуристка в эфире Первого канала объявила о приостановке спортивной карьеры. Несмотря на это, она вошла в состав сборной России на сезон-2020/21.

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

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