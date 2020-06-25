Загитова провела занятие йогой – можно посмотреть и познать дзен

Загитова выиграла все титулы в фигурном катании, главной победы она добилась на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

В декабре 2019 года фигуристка в эфире Первого канала объявила о приостановке спортивной карьеры. Несмотря на это, она вошла в состав сборной России на сезон-2020/21.