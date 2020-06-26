Фигурное катание

«СЭ»: Коляда перешел в группу Мишина

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Михаил Коляда

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
31 минут назад

Михаил ушел от Валентины Чеботаревой, которая работала с ним с пяти лет.

Российский фигурист Михаил Коляда в ближайшее время приступит к тренировкам под руководством Алексея Мишина.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сам Мишин оказался недоступен для комментариев.

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  • До этого сезона 25-летний Коляда работал с петербургским тренером Валентиной Чеботаревой. Она тренировала Михаила с пяти лет.
  • Коляда – последний российский призер чемпионата мира, он завоевал бронзу чемпионата мира-2018.

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