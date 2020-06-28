Попова: «Спорт – это не только блеск медалей и пьедесталы, это тысячи поломанных детей»

Бетина Попова
Фото: Instagram
Бетина порассуждала о том, как тяжело приходится юным фигуристкам.
Бывшая российская фигуристка Бетина Попова рассказала о проблемах, с которыми спортсмены сталкиваются в молодом возрасте.
«Два дня после соревнований – вот сколько времени у меня было на мою юность. Как свойственно девочкам-спортсменкам в юном возрасте, спорт занимал все мои мысли. Относительно фигурного катания я была сумасшедшей фанатичкой. По сей день все мое окружение составляют люди, связанные с моим спортом. У меня не было времени ни на друзей, ни на развлечения, ни на первую любовь. Все мои мысли были такими: тренировка – учеба – не жрать – тренировка – учеба – не жрать.
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Тренеры безостановочно взращивали в моей голове направленность этих мыслей и страх. По дороге на каток и домой я учила уроки. Дома лежа в кровати я проходила программы в голове. Я могла потратить четыре свободных часа в день на четырехчасовой кросс, лишь бы сбросить лишние сто граммов. Вся жизнь делилась на подготовку к соревнованиям и сами соревнования. Одни выступления закончились – два дня отдыха, и начинаем готовиться к следующим. В эти два дня я и могла начинать жить, дышать и общаться, несмотря на спорные запреты общаться со своими соперниками.
Позже в моей голове начали появляться мысли, что с таким рабским подходом, навязанным мне, нельзя стать успешным. Пустой человек никому не интересен, каким бы преданным своему делу он ни был. Спортсмены быстро взрослеют, у них нет детства, у них нет юности. И очень часто они остаются несбалансированными личностями. Спорт – это не только блеск медалей и пьедесталы, это тысячи поломанных детей», – написала Бетина в инстаграме.
- Попова завершила карьеру в феврале этого года.
- В течение карьеры Бетина выступала в паре с Юрием Власенко и Сергеем Мозговым.
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