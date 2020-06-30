Российская фигуристка не назвала Тутберидзе тренером года

Алена Леонова сделала оригинальный выбор.

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова заявила, что не проголосовала бы за Этери Тутберидзе на ISU Skating Awards в номинации «тренер года».

«Этери Тутберидзе присутствует в этом списке вполне заслуженно. Все ее спортсменки в нынешнем сезоне выступили очень достойно. Трудно сразу сказать, кому бы я отдала предпочтение. Все эти три тренера являются достойными специалистами. Арутюнян работает с прекрасным Нэйтаном Ченом. Орсер потихоньку приводит Женю в те кондиции, которые у нее были. Это тоже очень большая работа.

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Трудно выбрать кого-то, но, наверное, все-таки в первую очередь стабильность – признак мастерства. Нэтан Чен показывал стабильные результаты практически на каждом старте сезона. Поэтому, по моему мнению – Рафаэль Арутюнян», – цитирует 29-летнюю Леонову «Р-Спорт».

Ученицы Тутберидзе в сезоне-2019/20 выиграли все шесть этапов Гран-при, а затем заняли полный подиум финала Гран-при, чемпионатов России и Европы.

Премия ISU Skating Awards будет вручаться 11 июля в онлайн-режиме.

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