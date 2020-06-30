Медведева вернулась в Россию. Она провела в Японии на карантине почти 3 месяца

Евгения Медведева, этап «Гран-при», Rostelecom Cup-2019
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вернулась в Россию.
20-летняя фигуристка с начала апреля оставалась на карантине в Японии. Она прилетела в Азию для подготовки к ледовому шоу Prism on Ice, но выступления отменили из-за коронавируса, и Медведева осталась в стране восходящего солнца.
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Евгения по прилете в Москву сдала необходимые тесты на COVID-19, результаты которых оказались отрицательными.
«Сейчас Женя находится на самоизоляции, и как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед», – подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган агентству ТАСС.
Тренер Евгении Брайан Орсер также заявил, что девушка вернется в Канаду и продолжит сотрудничество с Toronto Cricket, Skating and Curling Club.
«Канадские границы пока остаются закрытыми. Женя планирует вернуться, когда у нее появится эта возможность», – сказал Орсер агентству ТАСС.
- Медведева в сезоне-2019/20 взяла серебро на этапе Гран-при в России, но после пятого места на Skate Canada не отобралась в финал серии.
- Евгения также снялась с чемпионата России-2020 из-за поломки ботинка на коньках.
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