Фигурное катание

Самодурова выложила фото в купальнике и показала новую татуировку львицы

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Софья Самодурова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
21 минут назад

Софья порадовала подписчиков ярким снимком.

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась новым летним фото в инстаграме.

17-летняя спортсменка сфотографировалась в купальнике на фоне водоема. В описании публикации стоит эмодзи льва – Соня наверняка хотела привлечь внимание подписчиков к новой татуировке. На боку фигуристки изображен рисунок львицы.

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  • Самодурова выиграла чемпионат Европы-2019, опередив главную фаворитку Алину Загитову.
  • Софья тренируется у Алексея Мишина в одной группе с Елизаветой Туктамышевой.

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