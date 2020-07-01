Самодурова выложила фото в купальнике и показала новую татуировку львицы

Софья Самодурова
Фото: Instagram
Софья порадовала подписчиков ярким снимком.
Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась новым летним фото в инстаграме.
17-летняя спортсменка сфотографировалась в купальнике на фоне водоема. В описании публикации стоит эмодзи льва – Соня наверняка хотела привлечь внимание подписчиков к новой татуировке. На боку фигуристки изображен рисунок львицы.
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- Самодурова выиграла чемпионат Европы-2019, опередив главную фаворитку Алину Загитову.
- Софья тренируется у Алексея Мишина в одной группе с Елизаветой Туктамышевой.
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