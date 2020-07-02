Алексей Ерохов
Фото: Getty Images
С девушками у Этери Георгиевны получается работать лучше, чем с юношами.
Чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов будет работать под руководством тренера Виктории Буцаевой.
Ерохов перешел к Буцаевой от Этери Тутберидзе, в группе которой тренировался с 2011 года. «Алексей начал работу в нашей группе. Я поговорила с Даниилом Глейхенгаузом, спортсмен тоже поговорил с командой Этери Георгиевны, этот вопрос перехода они между собой решили и закрыли», – приводит слова Буцаевой «Р-Спорт».
Фигурное катание
«Что за бред, тренеров сборной – штук 50». Тутберидзе – о назначении Плющенко в национальную команду
15/06/2020 В 19:00
- В группе Буцаевой на столичном катке «Москвич» также тренируются победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года Илья Яблоков, Егор Мурашов и еще один бывший фигурист Тутберидзе – Владимир Самойлов.
Тутберидзе до сих пор не научилась работать с юношами. Ее ученик потерялся после золота ЮЧМ
Качай приложение Eurosport для iOS или Android
Фигурное катание
Тарасова: «Загитова не вернется в команду, она нашла себя в другом деле»
13/05/2020 В 12:03
Фигурное катание
Самодурова выложила фото в купальнике и показала новую татуировку львицы
ВЧЕРА В 10:36
По теме