С девушками у Этери Георгиевны получается работать лучше, чем с юношами.

Чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов будет работать под руководством тренера Виктории Буцаевой.

Ерохов перешел к Буцаевой от Этери Тутберидзе, в группе которой тренировался с 2011 года. «Алексей начал работу в нашей группе. Я поговорила с Даниилом Глейхенгаузом, спортсмен тоже поговорил с командой Этери Георгиевны, этот вопрос перехода они между собой решили и закрыли», – приводит слова Буцаевой «Р-Спорт».

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В группе Буцаевой на столичном катке «Москвич» также тренируются победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года Илья Яблоков, Егор Мурашов и еще один бывший фигурист Тутберидзе – Владимир Самойлов.

Тутберидзе до сих пор не научилась работать с юношами. Ее ученик потерялся после золота ЮЧМ

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