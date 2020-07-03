Фигурное катание

До открытия границ Медведева будет тренироваться в Москве под руководством Буяновой

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Евгения Медведева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Фигуристка хочет поддерживать форму до возвращения в Канаду.

Российская фигуристка Евгения Медведева будет тренироваться на катке московского ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

Спустя почти три месяца на карантине в Японии спортсменка вернулась в Россию. Вылететь в Канаду к постоянному тренеру Брайану Орсеру у нее не получится из-за коронавирусных ограничений, поэтому она будет тренироваться в Москве. «Так как закрыты границы, Евгения будет кататься на нашем катке в ЦСКА под моим контролем. Ее тренером остается Брайан Орсер, с которым мы будем на постоянной связи», – цитирует Буянову РИА «Новости».

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  • Медведева в сезоне-2019/20 взяла серебро на этапе Гран-при в России, но после пятого места на Skate Canada не отобралась в финал серии.
  • Евгения также снялась с чемпионата России-2020 из-за поломки ботинка на коньках.

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