До открытия границ Медведева будет тренироваться в Москве под руководством Буяновой

Фигуристка хочет поддерживать форму до возвращения в Канаду.

Российская фигуристка Евгения Медведева будет тренироваться на катке московского ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

Спустя почти три месяца на карантине в Японии спортсменка вернулась в Россию. Вылететь в Канаду к постоянному тренеру Брайану Орсеру у нее не получится из-за коронавирусных ограничений, поэтому она будет тренироваться в Москве. «Так как закрыты границы, Евгения будет кататься на нашем катке в ЦСКА под моим контролем. Ее тренером остается Брайан Орсер, с которым мы будем на постоянной связи», – цитирует Буянову РИА «Новости».

Фигурное катание Чемпион мира среди юниоров-2018 ушел от Тутберидзе к другому тренеру 16 ЧАСОВ НАЗАД

Медведева в сезоне-2019/20 взяла серебро на этапе Гран-при в России, но после пятого места на Skate Canada не отобралась в финал серии.

Евгения также снялась с чемпионата России-2020 из-за поломки ботинка на коньках.

Первую медалистку Олимпиады из СССР сгубил алкоголь. Убийца нанес ей 17 ножевых и изуродовал тело

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Фигурное катание Медведева вернулась в Россию. Она провела в Японии на карантине почти 3 месяца 30/06/2020 В 17:13