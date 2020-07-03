Откровения бывшей спортсменки о сложном этапе в карьере.

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова рассказала о сложностях, которые преследовали ее во время карьеры в большом спорте.

«Тренеры, партнеры, кто угодно – у меня нет обиды вообще ни на кого. Они все принесли мне опыт. Опять же, виновато мое отношение к делу. Да, первый тренер привил мне страх и немного вот этого рабского, но дальше я же росла, у меня был выбор – послать всех к чертовой матери или остаться такой же серьезной. Все эти люди мне что-то дали. Каждый тренер мне подарил много тепла и заботы, вкладывал в меня силы, насколько мог. Каждый партнер со мной выстрадал огромный путь. Что Серега Мозгов, что Юра Власенко.

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Юра хотя первое время меня оскорблял и унижал, но потом мы с ним сошлись и сдружились, я ждала его после операции и восстановления. Почему у меня сложился такой легкомысленный образ в глазах многих болельщиков? Да потому что я ко всему относилась с юмором. Иначе просто вышла бы в окно, в детстве бывали и такие мысли. Были мысли прыгнуть с крыши, потому что в один момент я никак не могла похудеть. Не могла выйти на тренировку. Мне было стыдно, было страшно прийти на взвешивание.

И я думала – а может? Зачем это все? Если бы не позитив и мое наигранное раздолбайство, я бы не справилась. Конечно, в спорте побеждает сильнейший. Я не смогла вовремя себя остановить, перенаправить и так далее. Я оказалась фанатичной, но не сильнейшей», – цитирует Попову «Матч ТВ».

Попова завершила карьеру в феврале 2020 года.

Бетина – двукратный серебряный призер чемпионата России среди юниоров (2015, 2016) и бронзовый призер финала юниорской серии Гран-при 2014/2015 в паре с Юрием Власенко.

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