Коляда ушел к Мишину ради стабильных прыжков. Еще ему нужно раскрепоститься

После неудачи на Олимпиаде-2018 Михаил почти не общается с журналистами и максимально дистанцировался от публичности.

Фигурные трансферы межсезонья-2020 не ограничились переходами из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко». «Спорт-Экспресс» громыхнул объявлением об уходе Михаила Коляды от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину, а на следующий день федерация фигурного катания подтвердила – документы действительно на стадии заверения.

25-летний Коляда – самый многообещающий русский одиночник: по крайней мере, был им как минимум до исторической победы Дмитрия Алиева на чемпионате Европы-2020. Но смена тренера просилась давно, с той самой Олимпиады в Пхёнчхане, которая явно разломала жизнь фигуриста на до и после – с февраля 2018-го эта самая жизнь стала мемной.

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Первые подозрения о реальной смене тренера возникли после публикации списка коучей сборной. В первую очередь все заметили появление там Евгения Плющенко – а стоило обратить внимание на отсутствие Валентины Чеботаревой. Тандем Чеботаревой и Коляды – ровно как Чеботаревой и Станиславы Константиновой – возможно, самое доброе, что есть (было) в российском фигурном катании. Ребята тренировались у Валентины Михайловны с раннего детства: она поставила им технику с нуля, научила многооборотным прыжкам и довела до сборной России. Коляда был призером ОИ, ЧЕ, ЧМ и ФГП, Константинова добиралась до пьедестала этапа Гран-при и претендовала на выход в финал.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Но потом тренер как будто перестала понимать, что делать с повзрослевшими учениками. На роковой Олимпиаде Валентина Михайловна выглядела едва ли не более убитой, чем сам Коляда – ее утешала и приводила в чувство более опытная Нина Мозер. И Михаил, и Станислава стали настолько нестабильными, что их срывы были ожидаемы даже при других положительных сторонах: идеальном скольжении и самовыражении в программах.

Коляде единогласно советовали уходить после Олимпиады – болельщики, журналисты и эксперты. Инсайды на фанатских форумах рассказывали о почти стопроцентных договоренностях и с Рафаэлем Арутюняном, и со Стефаном Ламбьелем, но все ограничилось летней стажировкой у Арутюняна в США и потрясающей короткой программой под Muse от Ламбьеля. Разговоры с федерацией о переходе, кажется, все-таки были, но ФФКР не одобрила трансфер за границу: Коляда не обладал авторитетом Евгении Медведевой и ее титулами.

Сработаются ли Коляда и Мишин?

В спортивном плане нет никаких предпосылок к отрицательному исходу. Мишин в первую очередь известен как тренер Евгения Плющенко и человек, открывший миру Алексея Ягудина. Он отлично работает с парнями-одиночниками, но Андрей Лазукин восстанавливается после операции, Глеб Лутфуллин еще очень юн, и окошко для Коляды открылось как никогда кстати.

Профессор Мишин – прежде всего специалист по прыжковой технике. У Коляды образцовые прыжки, когда он их не валит: технически безупречные, с правильным отталкиванием и космической высотой. Сделанный в 2017-м на Гран-при в Китае четверной лутц до сих пор негласно считается одной из самых лучших попыток в истории. Но, к сожалению, все удачные исполнения квад-лутца Коляды на соревнованиях можно пересчитать по пальцам одной руки.

Мишин наверняка поможет в стабилизации прыжков – кроме лутца, Михаил владеет тулупом и сальховом, и в теории этого набора хватит для борьбы за самые высокие места даже без флипа (его фигурист хронически прыгает с неправильного ребра) и риттбергера (не самый стабильный элемент спортсмена).

Коляда – потрясающе компонентный фигурист, чьи выступления не заключаются в катании от одного прыжка к другому: даже при падениях программа практически всегда смотрится цельно. Если он соберет прыжковые и будет демонстрировать стабильность от старта к старту, то имеет шансы подобраться к Юдзуру Ханю и Нэтану Чену. Но спортивным надеждам Коляды о камбэке может помешать психология – в большинстве провалов, вероятно, виновата именно она. А еще минимум интервью и закрытость в соцсетях, которая в диджитал-эпоху недопустима. С медийной точки зрения гораздо привлекательнее выглядят действующий чемпион Европы Алиев и даже вечно скромный Александр Самарин – за него хотя бы говорит тренер, Светлана Соколовская.

Здесь нужно вернуться к Олимпиаде, во время которой на страницах абсолютно всех спортивных изданий развернулась кампания против Коляды, вдребезги завалившего короткую программу командника. Со стороны казалось, что журналисты переборщили: Михаил окончательно перестал им доверять и крайне редко дает комментарии в микст-зоне после прокатов, а если отвечает – то максимально односложно. Не понять его как человека сложно, но, с другой стороны, и репортеры просто выполняли работу. Надоевший заголовок «Коляда опять упал» – факт, и новостники давали его как потенциально читаемую публикацию, не придумывая от себя ни буквы. Перлы про «дать леща» и остальное в этом роде – слова не журналистов, а Транькова, Ягудина и остальных: корреспонденты лишь задали вопрос и записали то, что им сказали.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Конечно, корректными были не все авторские материалы: мем про то, что именно Коляда лишил золота Медведеву, жив до сих пор. Мягко говоря, это не так – командное золото Пхёнчхана было неофициально-досрочно передано Канаде так же, как России – сочинское, и несложные подсчеты показывают, что идеальные прокаты Михаила не приблизили бы сборную к первому месту. Но получилось так, как получилось: Коляда закрылся абсолютно от всех журналистов. Для возвращения это невыгодно, как и пассивность в социальных сетях: Михаил либо совершал ошибки в продвижении, либо вовсе переставал постить. И это некорректно к собственным болельщикам.

«Конечно, по большей степени болельщики воспринимают травлю в медиа негативно, – рассказала Екатерина, представитель официальной группы болельщиков Михаила «ВКонтакте». – Миша не очень стабильный спортсмен, но если и заслуживает критики, то конструктивной. Зачем сотни раз повторять, что именно Миша лишил золота Медведеву, если очевидно, что ни на какое золото в Корее Россия не рассчитывала – это уже сотни раз посчитано. Миша разве что облегчил судьям задачу.

Зато хай подняли такой, что было ощущение, будто кто-то купил ботов для написания негативных комментариев. Взрослые мужчины и женщины желали спортсмену чуть ли не смерти, но что самое интересное – через несколько недель их страницы оказывались удалены.

Именно после этого жуткого хейта Миша закрылся и практически перестал выходить на связь с болельщиками. Он, конечно, знает что этот информационный вакуум не очень хорош, но если ему так спокойнее и легче работать – то и болельщики поддержат такое решение. Хотя, разумеется, очень волнительно о здоровье, подготовке и даже за карьеру, когда от Миши долго нет вестей».

После проблем со здоровьем, пропуска сезона и операции Коляда наконец-то вышел из зоны комфорта, и это здорово. Но для полноценного возвращения в топ фигурного катания недостаточно восстановить четверные прыжки и добыть стабильность – нужно если не наладить отношения с журналистами, то хотя бы вернуться в соцсети. Переживая непростые времена, Михаил совсем забыл о болельщиках, которые с ним несмотря на неудачи.

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