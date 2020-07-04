«Спорт-Экспресс»: международные турниры по фигурке возобновятся только в 2021 году

Проблема в юридических ограничениях отдельных стран.

Международные соревнования по фигурному катанию могут возобновиться только в следующем году.

ISU прорабатывает варианты и ищет страны с открытыми границами, но с полноценными турнирами есть трудности. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники в организации, проблема не в мерах безопасности в условиях пандемии, а в юридических ограничениях отдельных стран – так, даже если ISU найдет площадку для соревнований, не факт, что все участники смогут свободно покинуть свою страну и вернуться обратно.

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Федерация фигурного катания России уже сообщила спортсменам, что, скорее всего, сезон ограничится внутренними первенствами – Кубком России и чемпионатом страны.

По информации источника, вероятность проведения международных турниров до конца года – 10-20%.

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