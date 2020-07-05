Тутберидзе вошла в список самых токсичных тренеров с насильниками и мошенником

Этери безусловно не ангел, но не до такой же степени?!

Этери Тутберидзе попала в список самых токсичных тренеров по версии японского издания журнала Elle.

«Токсичный тренер избавляется от спортсменов. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвергается критике за то, что не берет спортсменов старше определенного возраста, за то, что они выигрывают медали до начала возрастных изменений тела.

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Некотоые спортсмены страдают от расстройств пищевого поведения и заканчивают карьеру в молодом возрасте. Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая ушла в 19 лет, а серебряную медалистку Игр Евгению Медведеву назвали предательницей, когда она переехала в Канаду», – говорится на сайте.

46-летняя Тутберидзе попала в рейтинг с французским тренером по фигурному катанию Жилем Бейером и южнокорейским тренером по шорт-треку Чо Чже Бомом – они обвиняются в изнасиловании учениц. Также авторы списка выделили тренера бейсбольного «Бостона» Алекса Кора, которому предъявили обвинение в мошенничестве.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе выиграли все шесть этапов Гран-при, заняли полный подиум финала Гран-при, чемпионата России и Европы.

В межсезонье-2020 группу Этери покинула Александра Трусова и еще несколько спортсменов.

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