Forbes рассказал, как Загитова заработала 1,1 млн долларов за год

Фигуристка приостановила карьеру, но на финансах это отразилось только в лучшую сторону.

Российская версия журнала Forbes рассказала, как 18-летняя Алина Загитова заработала 1,1 млн долларов за год.

Основной доход Загитова получает не за спортивные выступления. Очень прибыльным для нее было участие в различных ледовых шоу – только за главную роль в спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Алина заработала 8,06 млн рублей. Девушка монетизирует талант и за рубежом – фигуристка зарабатывает еще больше в Европе и Азии. За каждое шоу в Японии, где Алина мегапопулярна, она получала в районе 10 тыс долларов. По подсчетам Forbes, в сезоне-2019/2020 она откатала около двадцати шоу за пределами России.

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Прилично Загитова получает и с рекламных сделок – она является лицом бренда спортивной одежды Puma, косметической компании Shiseido и производителя матрасов Airweave. По информации источника, каждый рекламный контракт приносит Алине от 100 до 200 тыс долларов ежегодно. Кроме того, спортсменка участвует в разовых промо-акциях других компаний.

Спортивные успехи тоже добавили ей кэша – выступления на Гран-при во Франции, Японии и в финальном турнире принесли девушке 25 тыс долларов. Как олимпийская чемпионка Загитова имеет право на президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей.

В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры в эфире Первого канала.

За прошлый год спортсменка заработала 0,8 млн долларов.

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