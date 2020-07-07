Фигурное катание

Звезда «Папиных дочек» начала встречаться с Авербухом

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Лиза Арзамасова («Папины дочки»)

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
18 минут назад

Пара познакомилась на шоу «Лед и пламень».

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова начала встречаться с хореографом фигурного катания Ильей Авербухом.

Об этом сообщил журнал Hello. В распоряжении издания оказались эксклюзивные фотографии пары.

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Авербух почти в два раза старше своей возлюбленной: Илье 46 лет, Лизе – 25. По данным издания StarHit, актриса познакомилась с хореографом во время участия в проекте «Лед и пламень», где Авербух выступал в роли продюсера и тренера.

  • Сериал «Папины дочки» выходил на телеканале СТС в 2007-2013 гг.
  • Арзамасова исполнила роль Галины Сергеевны – четвертого ребенка в семье, отличницы, интеллектуала и вундеркинда.

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