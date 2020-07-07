Пара познакомилась на шоу «Лед и пламень».

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова начала встречаться с хореографом фигурного катания Ильей Авербухом.

Об этом сообщил журнал Hello. В распоряжении издания оказались эксклюзивные фотографии пары.

Фигурное катание Forbes рассказал, как Загитова заработала 1,1 млн долларов за год ВЧЕРА В 15:29

Авербух почти в два раза старше своей возлюбленной: Илье 46 лет, Лизе – 25. По данным издания StarHit, актриса познакомилась с хореографом во время участия в проекте «Лед и пламень», где Авербух выступал в роли продюсера и тренера.

Сериал «Папины дочки» выходил на телеканале СТС в 2007-2013 гг.

Арзамасова исполнила роль Галины Сергеевны – четвертого ребенка в семье, отличницы, интеллектуала и вундеркинда.

Коляда ушел к Мишину ради стабильных прыжков. Еще ему нужно раскрепоститься

Подписывайся на нас Вконтакте

Фигурное катание Тутберидзе вошла в список самых токсичных тренеров с насильниками и мошенником 05/07/2020 В 06:20