Лиза Арзамасова («Папины дочки»)
Фото: Other Agency
Пара познакомилась на шоу «Лед и пламень».
Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова начала встречаться с хореографом фигурного катания Ильей Авербухом.
Об этом сообщил журнал Hello. В распоряжении издания оказались эксклюзивные фотографии пары.
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Авербух почти в два раза старше своей возлюбленной: Илье 46 лет, Лизе – 25. По данным издания StarHit, актриса познакомилась с хореографом во время участия в проекте «Лед и пламень», где Авербух выступал в роли продюсера и тренера.
- Сериал «Папины дочки» выходил на телеканале СТС в 2007-2013 гг.
- Арзамасова исполнила роль Галины Сергеевны – четвертого ребенка в семье, отличницы, интеллектуала и вундеркинда.
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