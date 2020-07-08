Роднина в Госдуме: закон Димы Яковлева, расистский коллаж с Обамой и борьба с FIFA 17 из-за ЛГБТ

13 лет депутатства выдающейся спортсменки.

Ирина Роднина не только трекхкратная олимпийская чемпионка, но и депутат трех созывов Государственной Думы. Все три раза от «Единой России» и всегда по партийным спискам. Eurosport.ru вспомнил самые знаковые моменты работы в Госдуме великой спортсменки.

Закон Димы Яковлева

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В самом конце 2012 года Госдума приняла закон, который ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон назвали именем Димы Яковлева – мальчика, который погиб в приемной семье в США. Правда, даже депутаты не скрывали, что это ответ американцам на санкционный «Список Магнитского».

Этот закон до сих многие считают самым ошибочным за все десятилетие – многие дети остались в детских домах, хотя процесс усыновления был на финальной стадии оформления.

В интервью Sports.ru Роднина так объясняла решение голосовать «за»: «Существовала торговля детьми. Я работала в Америке 10 лет и видела, во что это превращалось. Нам даже предлагали принять в этом участие. Мы же не отказываем в усыновлении в Европу (Россия отказывает в усыновлении любым одиноким кандидатам из стран, в которых признаются однополые браки: например, Франции, Великобритании, Испании, Канаде, Норвегии).

Владимир Путин и Ирина Роднина Фото: Getty Images

Просто Америка – единственная страна из тех, куда уезжали дети, кто не подписал международную конвенцию. Она пренебрегала всеми международными правилами, которые касаются усыновленных детей. Как только ребенок попадал в Америку, он сразу менял гражданство, имя и фамилию. Если о всех усыновленных в остальные страны каждые полгода в посольство приходит отчет, то в случае Америки – нет.

Мало кто знает, но из-за этого с 2010-го по 2011-й мы на целый год прекратили усыновление детей в США. Потом все-таки подписали двустороннее соглашение. С первых же месяцев оно стало без конца нарушаться. В итоге приняли закон».

13 января 2013 года в Москве прошел «Марш против подлецов». Многие митингующие несли портреты депутатов с надписью «позор». В их числе была и Роднина.

«Конечно, я очень расстроена… расстроена, что мою фотографию несла не яркая личность «оппы», а как говорят в Москве, «тетка из очереди». Позднее пришлось объяснять и эту фразу. Из интервью Sports.ru.

– Жалели потом о высказывании?

– Нет. Я что-то неправильно сказала? Несла действительно тетка из очереди, которая сама по ТВ сказала: «А я возьму эту, потому что она известнее».

– Ваше высказывание разве достойно депутата?

– Вы москвич? Тетка из очереди – чисто московское выражение. Это не оскорбление. Раньше в очередях кто стоял? Те, которые карточки на питание не получали. Это значит простой народ.

– А вы хотели, чтобы кто?

– Просто, если она за меня схватилась, чтобы прославиться, у меня была возможность ее опустить.

Расистский коллаж с Обамой

Теплым субботним вечером 14 сентября 2013 года в твиттере Ирины Родниной появился коллаж, который чуть не спровоцировал дипломатический скандал. Депутат Госдумы разместила фото с президентом США Бараком Обамой и рукой, держащий банан на переднем плане. Картинку сразу же сочли расистской – тем более, что на оригинальном фото никакого банана не было.

Роднина сначала попыталась агрессивно оправдаться: «Фотка не моя, а американская. Мне ее переслали из США. Свобода слова есть свобода! За свои комплексы сами и отвечайте!», затем удалила твит, но потушить скандал в зародыше ей не удалось.

Отреагировало даже посольство США в России, и тоже в твиттере: «Мудрая цитата Томаса Джефферсона: «Нетерпимость – болезнь, порожденная невежеством».

Через полгода Роднина участвовала в открытии сочинской Олимпиады, и американские медиа с удовольствием обсуждали «расистские взгляды» Родниной. Об этом задавали вопрос главному креативному директору церемонии Константину Эрнсту. Тот сказал, что твиттер Родниной не читал и добавил, что спорт не имеет ничего общего с политикой.

В итоге Роднина все же извинилась, правда, не придумав ничего лучше, кроме как свалить тот твит на взлом: «Я уважаю семью Обамы и прошу прощения, что сразу не дала ясно понять: я не поддерживаю размещенное от моего имени фото и расизм в любых его проявлениях».

Запрет FIFA 17 из-за радужной формы

Казалось бы, как Ирина Роднина, футбольный симулятор FIFA 17 и гомосексуализм могут встретиться в одной новости? Оказалось – легко. Группа депутатов Госдумы из фракций КПРФ и «Единой России» попросили Роскомнадзор проверить компьютерную игру FIFA 17 на пропаганду гомосексуализма. Среди них была и трехкратная олимпийская чемпионка.

Поводом стало предложение EA Canada пользователям игры поддержать акцию АПЛ в поддержку ЛГБТ «Радужные шнурки». Периодически у геймеров всплывало окно с предложением одеть свою виртуальную команду в футболки радужной расцветки.

«Нужно обращаться даже не к разработчикам этой игры, а в соответствующие органы, чтобы они проверили возможность распространения этой игры на территории Российской Федерации. У каждого государства есть свои внутренние законы и порядки, их нужно соблюдать», – заявила тогда Роднина.

Впрочем, в тот раз инициатива депутатов ни к чему не привела. Игру запрещать не стали. Роднина спустя год заявила, что приведенную выше фразу не говорила и компьютерные игры – не тематика деятельности депутата.

Стычка с Жириновским

В сентябре 2015-го Ирина Роднина прямо на заседании Госдумы схлестнулась с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Тот протестовал против итогов выборов в Амурской области, где кандидат-единоросс Александр Козлов набрал больше голосов, чем член ЛДПР Иван Абрамов.

Роднина начала комментировать с места речь Владимира Вольфовича и немедленно получила ответку: «Помолчать! Сидишь здесь фигуристка. Молчать надо, когда лидер фракции выступает! Зачем мешать выступать?! Надо совесть иметь и тихо разговаривать!» После этого Жириновский перешел уже на всех единороссов, сказав, что его партии «противно в одном зале сидеть» с ними и увел соратников из зала заседаний.

Роднина на выпад отреагировала спокойно: «Ну как можно на истеричку реагировать? Я благодарна коллегам по фракции, особенно мужчинам, которые заступились. Они все что угодно могут сейчас говорить. Они уже говорят, что ушли, потому что против результатов выборов в Амурской области. Ну просто считают, что надо при плохой игре мину сохранять.

Я одно могу только сказать: дверьми хлопают люди, у которых нет никаких аргументов, только истерика. У меня нервы крепкие, три Олимпиады просто так не выигрались».

Оправдала депутата Слуцкого в деле о домогательствах к журналисткам

В феврале 2018 года две журналистки, работающие в парламентском пуле, на условиях анонимности рассказали «Дождю», что глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий приставал к ним на рабочем месте. Вскоре к ним добавились еще три девушки, которые открыто заявили о харассменте: Екатерина Котрикадзе из RTVI, Фарида Рустамова из Русской службы Би-би-си и продюсер «Дождя» Дарья Жук.

Эти три девушки и обратились в комитет Госдумы по этике. Одним из членов этого комитета была Роднина, которая задала вопрос Рустамовой.

Ирина Роднина: Фарида, к вам вопрос. До совещания та встреча, что у нас была с Марин Ле Пен, и до этой встречи нам всем, депутатам, и всем представителям прессы было сказано, что никаких не будет комментариев. Мы помним (я лично очень хорошо помню), когда вы по коридору достаточно назойливо после встречи буквально домогались информации от Слуцкого, который вам все то же самое говорил (что никакой информации, встреча закрытая). Вам не кажется, что ваше несколько назойливое поведение вызвало какую-то реакцию? Я была свидетелем здесь, на коридоре.

Рустамова: Ирина Константиновна, при всем уважении, то, что вы называете назойливостью, – это работа наша такая, к сожалению.

Роднина: Я бы не сказала, что это работа…

Рустамова: Вы никогда не были журналистом.

Роднина: Я с журналистами встречаюсь достаточно давно. Думаю, что вы, наверно, еще и в октябрятах не ходили. Есть, конечно, различные формы. Я не считаю, что это работа. Это манера поведения, но не работа.

Позднее Роднина так прокомментировала скандал: «Почему это комедия? Наверное, потому что все это несерьезно. Когда хорошая комедия – это гениально, а здесь подобрали какие-то факты, где-то что-то услышали, а в итоге ничего серьезного. Если ты предъявляешь какие-то претензии, то ты должен располагать материалом, который дает тебе право эти претензии предъявлять. А когда кому-то что-то показалось или кто-то решил получить с этого какие-то дивиденды – это плохая комедия.

Ирина Роднина на заседании Госдумы Фото: Getty Images

Целей могло быть несколько. Одна – какие-то личные обиды, но если столько лет держишь обиду, то она порастает мхом. Мы понимаем, что очень многое было связано еще и с предвыборной ситуацией, нам по всем направлениям буквально выкручивали руки. И это показатель. Пользуются всем, что может попортить – это и политика, и экономика, и средства массовой информации, и спорт».

Сообщалось, что у Рустамовой имелась аудиозапись разговора со Слуцким, но на заседании комиссии была представлена лишь расшифровка. Она и показания девушек комиссию не убедили – не нашла поведенческих нарушений в действиях Слуцкого. Он до сих возглавляет думский комитет.

«Всю жизнь так – дайте денег» и «вшивый патриотизм»

Так, отвечая на вопрос о недовольстве населения отсутствием прямых денежных выплат во время пандемии коронавируса, Ирина Константиновна ответила: «Всю жизнь так – дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда. Руководство страны шаг за шагом принимало решительные меры. Объявляя в конце марта, что мы уходим на самоизоляцию, никто не знал, сколько это продлится. Но посмотрите – вопросы с помощью населения решали. Сразу это сделать невозможно. У нас все хотят моментально. Вот эти стенания «я устал» – это ненормально».

А в конце мая опять же через твиттер потребовала разобраться с медиа, которые финансируются из-за рубежа: «Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвертой властью! Может, пора разобраться с «засланными казачками» – иностранными гражданами и с двойным гражданством в наших СМИ?»

На резонный комментарий подписчиков о дочери Родниной, которая является гражданкой США, экс-фигуристка ответила: «Страну разваливала не я, за совершеннолетних детей ответственности не несу, сама – законопослушна».

Роднина, которая долгое время жила в Америке, не раз отвечала на вопрос про связи с этой страной. Из интервью Sports.ru:

– Вы депутат парламента страны, которая находится в сложных отношениях с США. Они наш геополитический враг. Вы голосуете за законы, которые ограничивают деятельность американских граждан в России. При этом как минимум прошлый Новый год вы провели на Гавайях. Вам не кажется это лицемерием?

– Кажется лицемерием, когда мы занимаемся вшивым патриотизмом. Когда начинаем кидаться лозунгами, что этот враг, а этот не враг. Патриотизм заключается не в том, где я провожу время, – это зависть. Не в том, на чем я езжу и где живу, – тоже зависть. Патриотизм – это твои поступки и дела. И те решения, которые принимаешь.

Вшивый патриотизм практически сразу стал еще одним крылатым выражением Родниной времен ее депутатства. Принятых законов из того же периода, которые можно оценить однозначно положительно, вспоминается гораздо меньше.

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