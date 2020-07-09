«Чего вы так расшумелись?» Звезда «Папиных дочек» обратилась к подписчикам из-за романа с Авербухом

Девушка считает, что личную жизнь не стоит обсуждать в публичном поле.

25-летняя актриса, звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова обратилась к подписчикам, которые активно обсуждают ее роман с хореографом Ильей Авербухом.

«Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я – все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз. И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве? Мы с вами вместе в сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой «взрыв на макаронной фабрике»... Вы чего? Ребята?

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Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий – и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я все об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого большая и очень часто совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, – суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом «не мое дело». Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат – я еще благодарнее.

Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерикуют по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: «против лома нет приема». Так откуда такая обратная «истерика» от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?

Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счету, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все хорошо. Разве этого мало? А уж как там все в деталях, какая разница? С огромным уважением к вам, ваша Лиза», – написала Арзамасова в инстаграме.

Сериал «Папины дочки» выходил на телеканале СТС в 2007-2013 гг.

Арзамасова исполнила роль Галины Сергеевны – четвертого ребенка в семье, отличницы, интеллектуала и вундеркинда.

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